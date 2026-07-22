Très critiqué après la finale perdue par l’Argentine contre l’Espagne, Leandro Paredes a pris la parole sur les réseaux sociaux. Le milieu de terrain n’a toutefois présenté aucune excuse, préférant rendre hommage à l’Albiceleste et à ses coéquipiers.

Blick Sport

Leandro Paredes est sans doute l’un des joueurs les plus détestés de la planète football. «Je lui aurais mis un coup de boule», a résumé Zlatan Ibrahimovic. Ses fautes à répétition tout au long de la compétition, ses mauvais gestes et son attitude exécrable, notamment après la finale perdue contre l’Espagne, ont agacé tous ceux qui ne soutenaient pas l’Albiceleste. Le milieu de terrain de Boca Juniors a finalement pris la parole sur les réseaux sociaux, avec beaucoup plus de précautions que lorsqu’il évolue sur le terrain.

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«Merci, l’Argentine. Je t’aime aujourd’hui et pour toujours. C’est avec beaucoup de peine que j’écris ces mots, car nous n’avons pas pu offrir à notre pays la joie qu’il mérite tant. Mais je ressens aussi une immense fierté: celle d’avoir tout donné et d’avoir, une nouvelle fois, hissé notre drapeau au plus haut.» Pas de regret, donc, ni d’excuses pour l’image renvoyée après le coup de sifflet final. Contrairement à ce qui avait été annoncé, le milieu de terrain n'avait pas reçu de carton rouge pour ses gestes contre Gavi.

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«Ce fut une fierté»

«Merci à toutes celles et ceux qui ont fait partie de cette sélection, à ce groupe de joueurs qui ont tout donné pour défendre ce maillot jusqu’à la dernière seconde de chaque match, poursuit l’Argentin. Ce fut une fierté de faire partie de la plus grande équipe nationale argentine de l’histoire.» Sa publication, très commentée, a provoqué de vives réactions très partagées. D’un côté, certains le félicitent avec des messages comme «Gracias, mi capitán» (ndlr: «Merci, mon capitaine»). De l’autre, plusieurs internautes lui répondent avec des drapeaux espagnols, des «Va pleurer ailleurs» et d’autres piques du même genre.

Leandro Paredes est coutumier du fait. Lors de la précédente Coupe du monde, au Qatar, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain avait provoqué la colère des Néerlandais en allumant volontairement le banc des remplaçants lors du quart de finale contre les Pays-Bas. En 2021, «El Mago» avait même mis en rogne son compatriote Lionel Messi lors du huitième de finale de la Champions League entre le PSG et le Barça, après une remarque désobligeante envers les Catalans. Reste maintenant à savoir s'il sera sanctionné par la FIFA, qui a ouvert une procédure contre l'Argentine.

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