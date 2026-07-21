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Zlatan Ibrahimovic attaque
«J'aurais donné un coup de boule à Leandro Paredes»

Après les attaques des Argentins en fin de match, les Espagnols ne se sont pas vengés, ce qui laisse perplexe Zlatan Ibrahimovic. Il aurait agi différemment – et c’est d’ailleurs ce qu’il a fait au cours de sa carrière.
Publié: il y a 17 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 12 minutes
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Après la défaite en finale, Leandro Paredes s'en est pris à l'Espagnol Gavi.
Photo: Getty Images
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Carlo Steiner

Au moment même de leur plus grande victoire, les Espagnols ont gardé leur sang-froid malgré les attaques physiques des Argentins. Le capitaine Rodri, qui se fait frapper de manière antisportive à la poitrine par Nahuel Molina alors qu’il célèbre la victoire, garde son calme.

Il interpelle le coupable, mais ne se laisse pas entraîner dans une riposte violente. Il en va de même pour son coéquipier Eric Garcia, qui se précipite à son secours, mais se contente de quelques mots et d’une légère poussée. Et même Gavi, qui a finalement essuyé le pire de la part de Thiago Almada et de Leandro Paredes, s'abstient de toute agression physique.

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La plupart des gens diraient sans doute que la réaction sportive des champions du monde face à ces agressions mérite le respect. Mais pas Zlatan Ibrahimovic!

«Il (ndlr: Leandro Paredes) peut s’estimer heureux qu’il n’y ait pas eu de joueur comme moi sur le terrain. Si j’avais été là, je lui aurais donné un coup de boule et j’aurais moi aussi écopé d’un carton rouge», explique le Suédois dans le studio de la chaîne américaine «Fox Sports». «C'était extrêmement peu professionnel de sa part», ajoute-t-il, bien qu'il prône lui-même une réaction qui ne l'était pas plus.

Zlatan Ibrahimovic en est capable

«Ibra» ne comprend vraiment pas les réactions modérées des Espagnols: «Je ne sais pas ce que font les joueurs espagnols là-dessus, ils se contentent de regarder un autre joueur tabasser un coéquipier.» Il semble tout à fait plausible que Ibrahimovic, tête brûlée qui a été expulsé à 16 reprises au cours de sa carrière, aurait en effet réagi différemment.

Lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022, par exemple, il avait commis une grosse charge contre l’Espagnol César Azpilicueta et n’a ensuite montré aucun remords. «Je le referais. À 100 %. C’est moi», avait-il déclaré à l’époque. «Je l’ai fait exprès et je n’ai pas honte de le dire. Parce qu’il a fait quelque chose de stupide envers l’un de mes coéquipiers.» Cette faute n’a d’ailleurs donné lieu qu’à un carton jaune.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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