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Leandro Paredes en cause
La FIFA ouvre une procédure contre l'Argentine après la finale

La FIFA enquête sur les débordements après la défaite de l'Argentine en finale de la Coupe du monde 2026. Leandro Paredes est au cœur des accusations.
Publié: il y a 51 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 50 minutes
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Leandro Paredes a dépassé les bornes après le coup de sifflet final.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse
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Les incidents survenus après la défaite de l'Argentine en finale de la Coupe du monde contre l'Espagne devraient avoir des conséquences. La FIFA mène une enquête après que des membres de l'Albiceleste ont provoqué des scènes déplaisantes.

La commission disciplinaire de la FIFA devrait prendre les mesures qui s'imposent, selon un communiqué cité par les médias internationaux, notamment l'agence de presse AP et la chaîne britannique Sky.

Leandro Paredes en roue libre

L'Argentin Leandro Paredes s'est laissé aller à un geste violent après les prolongations. Au cours d’une bousculade, Leandro Paredes a saisi l’Espagnol Gavi par le maillot, l’a frappé au visage avec la main et l’a poussé au sol. Auparavant, il avait bousculé Eric Garcia. Leandro Paredes a alors reçu un carton rouge.

Leandro Paredes, qui avait déjà frôlé l'expulsion pendant le match, n’a pas été cité nommément dans le communiqué. Outre lui, l’enquête pourrait également porter sur Nahuel Molina et l’entraîneur adjoint Roberto Ayala pour des faits de mauvaise conduite éventuels, comme l’ont rapporté les médias.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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