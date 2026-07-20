Même Lionel Messi en a eu marre de Leandro Paredes

Leandro Paredes a provoqué un scandale par son comportement lors de la finale de la Coupe du monde. L'Argentin s'était déjà fait remarquer à plusieurs reprises pour ses provocations et même Lionel Messi l'avait évité pendant des mois.

Carlo Emanuele Frezza

Quand il y a des vainqueurs, il y a aussi des perdants. Et cela vaut doublement pour cette finale de Coupe du monde. Ce n’est pas seulement l’Argentine en tant qu’équipe qui a perdu, mais aussi Leandro Paredes à titre personnel.

Son dérapage, son accès de colère ou, plus généralement, son comportement envers Eric Garcia et Gavi ont révélé un très mauvais perdant. C'est ainsi que le perçoivent la plupart des observateurs neutres.

Il semblerait d’ailleurs qu’il y ait même des Argentins qui ne parviennent pas à s’entendre avec le joueur de Boca Juniors. Il suffit de jeter un œil sur Internet pour constater l’ampleur des critiques à l’encontre du milieu de terrain. Tant dans la presse internationale que sur les réseaux sociaux, il est vivement désapprouvé. Sur son propre compte Instagram, il a même désactivé la fonction commentaires.

Mieux vaut un coéquipier qu’un adversaire

Que Leandro Paredes divise, ce n’est pas une nouveauté. Lors du quart de finale de la Coupe du monde contre la Suisse, le joueur de Boca Juniors s’était déjà fait remarquer par ses provocations. C’est lui qui a provoqué les deux cartons jaunes de Breel Embolo. Pourtant, comme lors de la finale, il aurait lui-même mérité plusieurs avertissements.

Leandro Paredes a toujours été exactement le genre de joueur que l'on préfère avoir dans son équipe plutôt que chez l'adversaire. Un joueur qui joue constamment avec la limite, qui provoque, qui commet des fautes et qui tente d'intimider ses adversaires. Il en a été ainsi à l’AS Rome, au Zenit Saint-Pétersbourg, au Paris Saint-Germain et à la Juventus. Et il en va de même en équipe nationale.

On se souvient également d’un incident survenu lors de la Coupe du monde 2022. En quart de finale contre les Pays-Bas, Leandro Paredes a reçu un carton jaune après une faute violente. Quelques secondes plus tard, il a également propulsé le ballon de toutes ses forces en direction du banc des remplaçants néerlandais, déclenchant ainsi une mêlée générale.

Une statistique surprenante

Cette agressivité sans concession sur le terrain, associée à ses provocations verbales, fait tout autant partie de Paredes que ses qualités techniques. Rares sont les milieux de terrain qui parviennent à s’infiltrer avec autant de régularité. Ses passes en profondeur sont sa marque de fabrique – ce n’est pas pour rien qu’on le surnomme «El Mago», le magicien. Seulement, on n’a pas pu en être témoin lors de la finale, après son entrée en jeu à la mi-temps.

Mais les cartons jaunes font également partie de son profil. En 455 matchs officiels au niveau des clubs, Leandro Paredes a été averti à 125 reprises. Statistique improbable: malgré son style de jeu agressif et bien qu’il soit généralement en première ligne lors des échauffourées, il n’a été expulsé qu'à six reprises. Son expulsion après la finale de la Coupe du monde était la première de sa carrière internationale. Une statistique qui surprend presque, compte tenu de son style de jeu.

L’anecdote avec Messi

Même Lionel Messi a déjà eu du mal avec le caractère de Leandro Paredes. C’est le milieu de terrain lui-même qui l’a révélé. Lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre le PSG et Barcelone en 2021, Leandro Paredes a fait une remarque désobligeante à l'égard du Barça après un but de son équipe – sans se rendre compte que Messi avait tout entendu.

«La Pulga» a réagi avec colère sur le terrain, en proférant des insultes et en faisant des gestes. Par la suite, le silence a régné pendant des mois entre les deux Argentins. «Je lui ai envoyé un message dès le lendemain pour lui expliquer que ces propos ne lui étaient pas destinés. Deux semaines plus tard, je lui en ai envoyé un autre… mais je n’ai reçu aucune réponse», a raconté Leandro Paredes à la plateforme numérique argentine Infobae.

Plus tard, les deux hommes se sont réconciliés, ont remporté ensemble la Copa América, puis le titre de champion du monde en 2022. Du tournoi de 2026, on ne se souviendra par contre pas d’un titre remporté par Paredes, mais plutôt de ses provocations, de ses fautes et, depuis dimanche soir, de son comportement de mauvais perdant.