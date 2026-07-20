Leandro Paredes a complètement perdu les pédales après le coup de sifflet final. L'Argentin s'en est pris physiquement à deux joueurs espagnols.

Cédric Heeb

Mais qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête de Leandro Paredes? Au terme de la finale de la Coupe du monde, l'Argentin a complètement pété les plombs. Il a d'abord saisi Eric Garcia par le cou, puis a tiré Gavi par son survêtement de rechange et l'a projeté au sol. Ce faisant, il lui a également donné un coup de poing au visage.

Le déclencheur est sans doute Nahuel Molina, qui s'est montré mauvais perdant. Des images montrent le défenseur argentin donnant un coup de poing dans la poitrine de Rodri alors que celui-ci passe en courant. Le capitaine espagnol interrompt sa course de joie, se retourne et veut demander des explications au joueur de l'Atlético. Eric Garcia accourt et s'interpose, ce qui provoque la formation d'un attroupement autour de lui, de Leandro Paredes et de Gavi.

Leandro Paredes s’est distingué tout au long de la finale par son comportement antisportif. Une faute par-ci, un coup de pied par-là. À la 52e minute, il reçoit un carton jaune et a par la suite plusieurs fois la chance de ne pas être expulsé pour une nouvelle faute. Même après des réclamations, l’arbitre slovène Slavko Vincic s’est abstenu de donner un rouge au joueur de Boca Juniors. Ce n’est qu’après les scènes indignes qui ont suivi le coup de sifflet final que Leandro Paredes a, finalement, reçu le carton rouge.

«Il n’y a pas de place pour ça»

«C’est une honte, déclare l’ancien international anglais Gary Neville sur ITV. Il a eu de la chance de ne pas avoir été expulsé pendant le match. J’adore l’esprit combatif des Argentins, qui se battent comme des lions et s’accrochent jusqu’au bout. Messi les a maintenus dans le match, mais ces dernières rencontres ont été une honte.»

Ces scènes d’après-match sont «terribles», estime Alan Shearer sur la BBC: «Paredes leur a donné deux ou trois coups au visage. Il s’est jeté sur eux. Il n’y a pas de place pour ça, ni pour ce genre de comportement.»