DE
FR
Comment l'accès de colère de Leandro Paredes a eu lieu
1:10
La faute à Nahuel Molina?Comment l'accès de colère de Leandro Paredes a eu lieu

Agression sur les Espagnols
Leandro Paredes a pété les plombs après le coup de sifflet final

Leandro Paredes a complètement perdu les pédales après le coup de sifflet final. L'Argentin s'en est pris physiquement à deux joueurs espagnols.
Publié: 08:13 heures
1/2
Mauvais perdant Leandro Paredes?
Photo: Getty Images
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric Heeb

Mais qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête de Leandro Paredes? Au terme de la finale de la Coupe du monde, l'Argentin a complètement pété les plombs. Il a d'abord saisi Eric Garcia par le cou, puis a tiré Gavi par son survêtement de rechange et l'a projeté au sol. Ce faisant, il lui a également donné un coup de poing au visage.

Le déclencheur est sans doute Nahuel Molina, qui s'est montré mauvais perdant. Des images montrent le défenseur argentin donnant un coup de poing dans la poitrine de Rodri alors que celui-ci passe en courant. Le capitaine espagnol interrompt sa course de joie, se retourne et veut demander des explications au joueur de l'Atlético. Eric Garcia accourt et s'interpose, ce qui provoque la formation d'un attroupement autour de lui, de Leandro Paredes et de Gavi.

À lire aussi sur la finale de la Coupe du monde
Championne du monde, l'Espagne célèbre le triomphe du collectif
Coupe du monde 2026
Aucune chance pour l'Argentine
Championne du monde, l'Espagne célèbre le triomphe du collectif
L'Espagne remporte tous les trophées individuels à la Coupe du monde!
Coupe du monde 2026
Trois sur trois pour la Roja
L'Espagne remporte tous les trophées individuels à la Coupe du monde!

Leandro Paredes s’est distingué tout au long de la finale par son comportement antisportif. Une faute par-ci, un coup de pied par-là. À la 52e minute, il reçoit un carton jaune et a par la suite plusieurs fois la chance de ne pas être expulsé pour une nouvelle faute. Même après des réclamations, l’arbitre slovène Slavko Vincic s’est abstenu de donner un rouge au joueur de Boca Juniors. Ce n’est qu’après les scènes indignes qui ont suivi le coup de sifflet final que Leandro Paredes a, finalement, reçu le carton rouge.

«Il n’y a pas de place pour ça»

«C’est une honte, déclare l’ancien international anglais Gary Neville sur ITV. Il a eu de la chance de ne pas avoir été expulsé pendant le match. J’adore l’esprit combatif des Argentins, qui se battent comme des lions et s’accrochent jusqu’au bout. Messi les a maintenus dans le match, mais ces dernières rencontres ont été une honte.»

Ces scènes d’après-match sont «terribles», estime Alan Shearer sur la BBC: «Paredes leur a donné deux ou trois coups au visage. Il s’est jeté sur eux. Il n’y a pas de place pour ça, ni pour ce genre de comportement.»

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Argentine
Argentine
Espagne
Espagne
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026
      Argentine
      Argentine
      Espagne
      Espagne