L'Espagne a remporté sa deuxième Coupe du monde, ce dimanche à New York, en battant l'Argentine (1-0). Le héros s'appelle Ferran Torres, mais le succès de la Roja est collectif, comme depuis le début du tournoi. La meilleure équipe des 48, au sens propre, s'est imposée.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Un but de Ferran Torres, amplement mérité, a permis à l'Espagne d'entrer encore un peu plus dans l'histoire du football, ce dimanche à New York. Les Espagnols ont dominé cette finale de Coupe du monde du début à la fin face à des Argentins qui n'avaient que leur courage, énorme, à opposer à la maîtrise technique et collective des hommes de Luis de la Fuente. Mais ce coeur, qui les a porté jusqu'à cette finale, n'a pas suffi pour franchir la dernière marche, et de loin. C'est bien simple: ce dimanche, l'Argentine n'a... pas tiré une seule fois en direction du but d'Unai Simon jusqu'à la 120e et un tir de Giuliano Simeone au dernier étage du stade. Et on ne parle pas là de tir cadré ou non, simplement d'un tir ou même d'une vague action de but...

L'Espagne a donc remporté sa deuxième Coupe du monde après celle de 2010, sur le même score (1-0) et a réussi la prouesse exceptionnelle de n'encaisser qu'un seul but en huit matches lors de ce tournoi, face à la Belgique en quarts. Sinon? Après le 0-0 initial face au Cap-Vert, la Roja s'est à chaque fois imposée sans encaisser le moindre but. Elle fait un vainqueur magnifique et tout à fait logique pour cette Coupe du monde nord-américaine.

L'Argentine dispute toutes les prolongations à dix

L'Argentine a tenu jusqu'à la 106e, en étant dominée intégralement, grâce à sa rigueur défensive, à son caractère et, aussi, à un grand Emiliano Martinez. Mais à dix après l'expulsion d'Enzo Fernandez dans les arrêts de jeu du temps réglementaire pour un deuxième carton jaune justifié, l'Albiceleste n'a pas su résister jusqu'à la fin, ce qui aurait été un véritable miracle.

Cette Coupe du monde, la plus grande et la plus longue de l'histoire du football avec ses 104 matches disputés sur trois continents, a donc accouché d'une belle morale: ce n'est pas l'équipe avec le plus d'individualités qui gagne, mais celle qui forme le collectif le plus fort. Un beau message envoyé au monde du football dans un tournoi où les stars ont été célébrées pour des buts inscrits face à des nations de second rang. Quand ça compte vraiment, la réponse est toujours collective.

La Roja l'a démontré en ce mois de juillet encore plus que voilà deux ans, à l'Euro 2024, quand elle avait été portée par un grand Lamine Yamal pour remporter le trophée continental en battant l'Angleterre en finale. Cette fois, à l'échelon supérieur, c'est en équipe qu'elle a fait la différence.