DE
FR

Aucune chance pour l'Argentine
Championne du monde, l'Espagne célèbre le triomphe du collectif

L'Espagne a remporté sa deuxième Coupe du monde, ce dimanche à New York, en battant l'Argentine (1-0). Le héros s'appelle Ferran Torres, mais le succès de la Roja est collectif, comme depuis le début du tournoi. La meilleure équipe des 48, au sens propre, s'est imposée.
Publié: 00:02 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 36 minutes
1/2
Le triomphe du collectif!
Photo: Getty Images via AFP
Blick_Tim_Guillemin.png
Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

Un but de Ferran Torres, amplement mérité, a permis à l'Espagne d'entrer encore un peu plus dans l'histoire du football, ce dimanche à New York. Les Espagnols ont dominé cette finale de Coupe du monde du début à la fin face à des Argentins qui n'avaient que leur courage, énorme, à opposer à la maîtrise technique et collective des hommes de Luis de la Fuente. Mais ce coeur, qui les a porté jusqu'à cette finale, n'a pas suffi pour franchir la dernière marche, et de loin. C'est bien simple: ce dimanche, l'Argentine n'a... pas tiré une seule fois en direction du but d'Unai Simon jusqu'à la 120e et un tir de Giuliano Simeone au dernier étage du stade. Et on ne parle pas là de tir cadré ou non, simplement d'un tir ou même d'une vague action de but...

À lire aussi
Le président américain Donald Trump sifflé avant la finale
Avec vidéo
Coupe du monde 2026
Derrière une vitre pare-balles
Le président américain Donald Trump sifflé avant la finale
De nombreuses stars assistent à la finale de la Coupe du monde
Coupe du monde 2026
Des sportifs, des acteurs...
De nombreuses stars assistent à la finale de la Coupe du monde

L'Espagne a donc remporté sa deuxième Coupe du monde après celle de 2010, sur le même score (1-0) et a réussi la prouesse exceptionnelle de n'encaisser qu'un seul but en huit matches lors de ce tournoi, face à la Belgique en quarts. Sinon? Après le 0-0 initial face au Cap-Vert, la Roja s'est à chaque fois imposée sans encaisser le moindre but. Elle fait un vainqueur magnifique et tout à fait logique pour cette Coupe du monde nord-américaine.

L'Argentine dispute toutes les prolongations à dix

L'Argentine a tenu jusqu'à la 106e, en étant dominée intégralement, grâce à sa rigueur défensive, à son caractère et, aussi, à un grand Emiliano Martinez. Mais à dix après l'expulsion d'Enzo Fernandez dans les arrêts de jeu du temps réglementaire pour un deuxième carton jaune justifié, l'Albiceleste n'a pas su résister jusqu'à la fin, ce qui aurait été un véritable miracle.

Championne du monde, la Roja!
Photo: AFP

Cette Coupe du monde, la plus grande et la plus longue de l'histoire du football avec ses 104 matches disputés sur trois continents, a donc accouché d'une belle morale: ce n'est pas l'équipe avec le plus d'individualités qui gagne, mais celle qui forme le collectif le plus fort. Un beau message envoyé au monde du football dans un tournoi où les stars ont été célébrées pour des buts inscrits face à des nations de second rang. Quand ça compte vraiment, la réponse est toujours collective.

La Roja l'a démontré en ce mois de juillet encore plus que voilà deux ans, à l'Euro 2024, quand elle avait été portée par un grand Lamine Yamal pour remporter le trophée continental en battant l'Angleterre en finale. Cette fois, à l'échelon supérieur, c'est en équipe qu'elle a fait la différence.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Argentine
Argentine
Espagne
Espagne
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Argentine
      Argentine
      Espagne
      Espagne
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026