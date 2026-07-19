Le président américain Donald Trump sifflé avant la finale

Le président américain Donald Trump assiste à la finale de la Coupe du monde depuis les tribunes et est immédiatement hué par les supporters présents dans le stade. Il s'agit du premier match auquel il assiste en direct dans ce tournoi.

Andri Bäggli

Donald Trump a déjà fait parler de lui à plusieurs reprises durant cette Coupe du monde. Le président américain est notamment intervenu auprès de son ami Gianni Infantino, président de la FIFA, pour lui demander de réexaminer la suspension de l'attaquant américain Folarin Balogun, expulsé lors d'un match. La sanction avait finalement été suspendue, permettant à Balogun de rejouer dès la rencontre suivante.

Ce dimanche, le président américain assiste pour la première fois à un match de ce Mondial. Il est présent dans les tribunes pour la finale entre l'Argentine et l'Espagne. Avant le coup d'envoi, son visage apparaît sur les écrans géants du stade. Il est immédiatement accueilli par une bronca nourrie.

Installé derrière une vitre pare-balles, Donald Trump suit la rencontre en compagnie de membres de sa famille et de plusieurs chefs d'État. Il salue notamment le roi d'Espagne Felipe VI. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez est également présent, tout comme le Premier ministre canadien Mark Carney et la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum.

Le président américain effectuera toutefois au moins une autre apparition sur la pelouse. Comme lors de la Coupe du monde des clubs, il remettra le trophée aux côtés de Gianni Infantino. Reste à savoir s'il s'invitera, une nouvelle fois, sur la photo des vainqueurs.