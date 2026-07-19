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Donald Trump a été sifflé lors de la finale de la Coupe du monde
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Devant 80 000 spectateurs:Donald Trump a été sifflé lors de la finale de la Coupe du monde

Derrière une vitre pare-balles
Le président américain Donald Trump sifflé avant la finale

Le président américain Donald Trump assiste à la finale de la Coupe du monde depuis les tribunes et est immédiatement hué par les supporters présents dans le stade. Il s'agit du premier match auquel il assiste en direct dans ce tournoi.
Publié: 19.07.2026 à 22:47 heures
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Dernière mise à jour: 19.07.2026 à 22:54 heures
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Donald Trump regarde la finale de la Coupe du monde en compagnie de son épouse Melania. Aux côtés du président se tient le président de la FIFA, Gianni Infantino.
Photo: FIFA via Getty Images
Foto Andri Bäggli.jpg
Andri Bäggli

Donald Trump a déjà fait parler de lui à plusieurs reprises durant cette Coupe du monde. Le président américain est notamment intervenu auprès de son ami Gianni Infantino, président de la FIFA, pour lui demander de réexaminer la suspension de l'attaquant américain Folarin Balogun, expulsé lors d'un match. La sanction avait finalement été suspendue, permettant à Balogun de rejouer dès la rencontre suivante.

Ce dimanche, le président américain assiste pour la première fois à un match de ce Mondial. Il est présent dans les tribunes pour la finale entre l'Argentine et l'Espagne. Avant le coup d'envoi, son visage apparaît sur les écrans géants du stade. Il est immédiatement accueilli par une bronca nourrie.

Installé derrière une vitre pare-balles, Donald Trump suit la rencontre en compagnie de membres de sa famille et de plusieurs chefs d'État. Il salue notamment le roi d'Espagne Felipe VI. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez est également présent, tout comme le Premier ministre canadien Mark Carney et la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum.

Le président américain effectuera toutefois au moins une autre apparition sur la pelouse. Comme lors de la Coupe du monde des clubs, il remettra le trophée aux côtés de Gianni Infantino. Reste à savoir s'il s'invitera, une nouvelle fois, sur la photo des vainqueurs.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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