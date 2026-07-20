Meilleur jeune, meilleur gardien, meilleur joueur! L'Espagne a non seulement remporté la Coupe du monde, mais aussi tous les prix individuels.

L'Espagne remporte tous les trophées individuels à la Coupe du monde!

L'Espagne remporte tous les trophées individuels à la Coupe du monde!

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Pau Cubarsi meilleur jeune, Unai Simon meilleur gardien et Rodri meilleur joueur de la Coupe du monde!

L'Espagne a remporté le plus beau des trophées du football mondial, ce dimanche à New York, et son sens du collectif a permis aux individualités de briller, ce qui est un magnifique message. La Roja a ainsi remporté tous les prix individuels mis en jeu.

Son milieu défensif Rodri, véritable pierre angulaire de l'équipe, a ainsi remporté le titre de meilleur joueur, lui qui a remporté le Ballon d'Or après le succès espagnol à l'Euro 2024. Est-il en route pour en remporter un deuxième?