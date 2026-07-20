L'après-finale a dégénéré en Argentine

Il n'y a pas que Leandro Paredes et Nahuel Molina qui ont mal vécu la défaite de l'Argentine en finale de la Coupe du monde face à l'Espagne. À environ 8500 kilomètres au sud de New York, là où a eu lieu le dernier match du Mondial, les supporters de l'Albiceleste étaient partagés. Entre fierté, tristesse et colère, principalement.
Tout d'abord, c'est la première émotion qui a transparu dans les vidéos venues de la capitale Buenos Aires. Le peuple argentin chantait en l'honneur de ses joueurs et des feux d'artifice ont même été allumé près de l'Obélisque de la plus grande ville du pays.
Sauf que, rapidement, les forces de l'ordre ont dû intervenir après des dérapages. Des affrontements ont eu lieu entre la police et certains fans. Jets d'objets, balles en caoutchouc, et gaz lacrymogènes ont été rapportés par les médias locaux. Selon plusieurs sources, douze personnes auraient été arrêtées, même si le gouvernement ne confirme pas cette information et qu'il ne parle d'aucun blessé.
Sur X, le président Javier Milei a uniquement pris la parole pour annoncer que le jour de célébration des joueurs serait férié dans le pays «en fonction de ce que décideront les joueurs et le staff».
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
3
-4
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
3
4
7
2
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
3
-8
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
3
6
7
2
Maroc
3
3
7
3
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
3
-6
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
3
0
4
3
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
3
-2
3
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
3
-8
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
3
4
5
3
Suède
3
0
4
4
Tunisie
3
-10
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
3
4
5
2
Egypte
3
2
5
3
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
3
-4
2
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
3
8
9
2
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
3
7
9
2
Autriche
3
0
4
3
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
3
-5
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
3
3
7
2
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
3
-9
0
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0