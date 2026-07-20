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La situation s'est envenimée à Buenos Aires après la finale
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Police et feux d'artifice:La situation s'est envenimée à Buenos Aires après la finale

12 arrestations à Buenos Aires
L'après-finale a dégénéré en Argentine

Au coup de sifflet final, les Argentins ont honoré la défaite de leur équipe dans les rues de Buenos Aires. Mais la fierté a rapidement laissé place à la colère, et les forces de l'ordre ont dû intervenir.
Publié: 11:06 heures
|
Dernière mise à jour: 11:07 heures
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La police a dû intervenir dans les rues de Buenos Aires.
Photo: AFP
Blick Sport

Il n'y a pas que Leandro Paredes et Nahuel Molina qui ont mal vécu la défaite de l'Argentine en finale de la Coupe du monde face à l'Espagne. À environ 8500 kilomètres au sud de New York, là où a eu lieu le dernier match du Mondial, les supporters de l'Albiceleste étaient partagés. Entre fierté, tristesse et colère, principalement.

Tout d'abord, c'est la première émotion qui a transparu dans les vidéos venues de la capitale Buenos Aires. Le peuple argentin chantait en l'honneur de ses joueurs et des feux d'artifice ont même été allumé près de l'Obélisque de la plus grande ville du pays.

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Sauf que, rapidement, les forces de l'ordre ont dû intervenir après des dérapages. Des affrontements ont eu lieu entre la police et certains fans. Jets d'objets, balles en caoutchouc, et gaz lacrymogènes ont été rapportés par les médias locaux. Selon plusieurs sources, douze personnes auraient été arrêtées, même si le gouvernement ne confirme pas cette information et qu'il ne parle d'aucun blessé.

Sur X, le président Javier Milei a uniquement pris la parole pour annoncer que le jour de célébration des joueurs serait férié dans le pays «en fonction de ce que décideront les joueurs et le staff».

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Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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