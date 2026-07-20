Lionel Scaloni, l'adieu aux larmes?

En pleurs en conférence de presse après la défaite 0-1 face à l'Espagne, Lionel Scaloni a indiqué ne pas savoir s'il continuerait son mandat à la tête de l'Argentine au-delà du mois de décembre. «J'ai besoin de réfléchir», a-t-il lâché, très ému.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Les conférences de presse d'après-défaite en Coupe du monde sont souvent très féroces chez les grandes nations du football et Thomas Tuchel et Julian Nagelsmann ont pu le constater encore une fois ces derniers jours ou ces dernières semaines, après les échecs de l'Angleterre (en demi-finale) et de l'Allemagne (dès les seizièmes). Les questions sont nombreuses, le ton est sec, les réponses scrutées de près.

Et puis, parfois, les journalistes sont un peu moins sévères, leurs questions moins agressives, même lorsque la prestation de leur équipe est indigente. Ainsi, Lionel Scaloni a été particulièrement épargné ce dimanche à New York, alors même que son équipe sortait à peine d'une finale indigne du rang de cet immense nation du jeu qu'est l'Argentine.

Une Argentine inoffensive

Il a ainsi fallu attendre les deux dernières minutes des prolongations, alors qu'elle était menée au score, pour voir l'Albiceleste (enfin!) se montrer dangereuse pour Unai Simon. L'égalisation de Giuliano Simeone aurait été un miracle et, osons le mot, même une injustice au vu du rapport de forces dans cette finale. L'Argentine n'a tout simplement pas existé et plusieurs des choix de Lionel Scaloni auraient pu être légitimement remis en question, dont sa composition de départ sans Leandro Paredes par exemple. Mais rien de tout ça.

«C'est très douloureux»

Le sélectionneur s'est même mis la pression tout seul, en craquant en pleine conférence de presse et en fondant en larmes. «C'est très douloureux de me présenter devant vous, je suis vraiment désolé», a-t-il lâché, avant de s'en aller sous les... applaudissements des journalistes!

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«C'était un rêve pour tout le monde, nous avons essayé jusqu'à la dernière minute, mais ce n'était pas assez», avait-il eu le temps de déclarer, alors que les fervents supporters argentins n'ont pas eu vraiment de quoi s'enflammer ce dimanche.

Nommé sélectionneur en 2018, Lionel Scaloni s'est déjà bâti un palmarès remarquable: deux fois vainqueur de la Copa America, une fois vainqueur de la Coupe du monde en 2022 et, donc, finaliste en 2026. Et il ne se voit pas franchement faire mieux, lui dont le contrat se termine en décembre de cette année, mais qui avait déjà entamé des discussions pour continuer jusqu'à la prochaine Coupe du monde, laquelle passera par l'Argentine, l'un des six pays-hôtes.

«J'ai déjà une idée de ce que je veux faire. Je vais honorer mon contrat et ensuite on verra. J'ai besoin de réfléchir, car je ne sais pas s'il est possible de réaliser quelque chose d'aussi grand que ce que l'on vient de faire», a-t-il enchaîné, lui qui a un peu fendu l'armure et mis à mal sa réputation de stoïcien.

La fin d'un cycle pour son groupe?

«En vérité, j’ai le cœur brisé. Je ressens une grande douleur intérieure. Se retrouver dans cette situation nécessite de tout remettre à plat et de recommencer à construire un groupe solide comme celui-ci, ce qui sera extrêmement difficile», a confié l'Argentin, qui ne sait pas encore si Lionel Messi poursuivra l'aventure ou non, de même que plusieurs cadres.

Les trois gardiens ont 32 ans et plus, dont le titulaire Emiliano Martinez (33 ans), Nicolas Tagliafico a 33 ans, Nicolas Otamendi 38, Rodrigo De Paul 32, Leandro Paredes 31... Il y a évidemment énormément de joueurs de talent dans la vingtaine, mais une page risque quand même de se tourner en Argentine dans les mois à venir.

Et lui, Lionel Scaloni, veut-il arrêter ou non? Visiblement, la situation est confuse pour lui aussi et il a besoin de temps pour réfléchir. «Mon idée est de m’arrêter pour souffler et prendre du recul. C’est un privilège incroyable d’être ici, et j’espère que d’autres en profiteront à l’avenir. Tout Argentin rêve de vivre cela. Pour moi, c’est un immense bonheur et un honneur d’avoir été là, bien au-delà de mes rêves les plus fous. Cela peut ressembler à un adieu, mais en même temps, j’ai envie de continuer. Cependant, comme je l’ai dit, je reste jusqu’en décembre, et ensuite, nous verrons ce qui se passera.»

Il est déjà entré dans l'histoire

Ancien joueur emblématique du Deportivo La Corogne et international argentin au début des années 2000, Lionel Scaloni est d'ores et déjà entré dans l'histoire de son pays, en lui rapportant sa troisième Coupe du monde. Mais, ce dimanche, son équipe n'en a largement pas fait assez pour espérer remporter la quatrième. Et tout le monde a semblé un peu éteint, résigné et sans énergie: des attaquants sur le terrain aux journalistes en conférence de presse.