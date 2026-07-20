Unique buteur de la finale de la Coupe du monde, Ferran Torres a dédié son but à ses 47 millions de compatriotes, qui ont poussé le ballon au fond des filets en même temps que lui, a-t-il assuré.

«Ce n'est pas mon but, c'est celui de 47 millions de personnes»

«Ce n'est pas mon but, c'est celui de 47 millions de personnes»

AFP Agence France-Presse

«Ce n'est pas mon but, c'est celui de 47 millions de personnes», a assuré Ferran Torres, auteur de l'unique but de la finale remportée par l'Espagne contre l'Argentine (1-0 après prolongation) dimanche au MetLife Stadium, près de New York.

«C'est le destin. On a gagné pour notre peuple», a poursuivi l'attaquant barcelonais, 26 ans.

Ferran Torres, qui a délivré la Roja dans la prolongation (106e) pour lui offrir une seconde étoile, a souligné que «toutes les finales étaient difficiles. Quand tu joues contre Messi, il y a toujours un risque. Mais on n'a dépendu que de notre football et on l'a prouvé».

«C'est une libération de marquer pour moi mais comme je l'ai dit, c'était écrit. Dieu m'a donné la force de continuer et Dieu donne à ceux qui méritent», a poursuivi Ferran Torres, qui n'avait pas marqué dans le tournoi avant cette finale.