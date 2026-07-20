Lionel Messi a fondu en larmes après la défaite

Après une prestation terne en finale, Lionel Messi n'a pas pu retenir ses émotions. L'Argentin a fondu en larmes après la remise des médailles.

Christian Müller

À 39 ans, Lionel Messi a encore prouvé à tout le monde qu'il était l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Grâce à d'incroyables prestations, l'Argentin a signé une Coupe du monde qui restera dans les annales, menant son pays en finale grâce à ses huit buts dans la compétition. Ses deux passes décisives en demi-finale contre l'Angleterre resteront, elles aussi, inoubliables.

Par contre, en finale, tout a été plus compliqué pour la «Pulga». Le No 10 a été brillamment muselé par l'équipe d'Espagne, tout comme l'Argentine dans son ensemble. Ce n'est que logiquement que la Roja s'est imposé dans cette finale de Coupe du monde.

Alors que certains Argentins perdent leur sang-froid au coup de sifflet final, Lionel Messi semble prendre la défaite avec sang-froid. Il traverse le terrain sans montrer la moindre émotion. Puis il enlace son «successeur» dans le camp espagnol, Lamine Yamal.

Ce n’est que lorsque Leo Messi reçoit la médaille d’argent des mains du président américain Donald Trump, puis qu’il s’avance devant les supporters de l’Albiceleste, que les émotions le submergent. Lui non plus ne peut désormais plus retenir ses larmes.

Il y a des chances que cette apparition ait été la dernière de Lionel Messi dans une Coupe du monde. Mais attention, puisqu'en 2018, un commentateur anglais avait prédit que la défaite face à la France était probablement son dernier match. Depuis? Une Coupe du monde et une finale perdue. Il n'y a pas que sur le terrain que l'Argentin est imprévisible.



