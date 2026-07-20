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Lionel Messi a eu du mal à retenir ses larmes
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La fin d'une époque:Lionel Messi a eu du mal à retenir ses larmes

Les adieux de l'Argentin?
Lionel Messi a fondu en larmes après la défaite

Après une prestation terne en finale, Lionel Messi n'a pas pu retenir ses émotions. L'Argentin a fondu en larmes après la remise des médailles.
Publié: il y a 44 minutes
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Lionel Messi s'est vu remettre la médaille par Donald Trump.
Photo: AFP
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Christian Müller

À 39 ans, Lionel Messi a encore prouvé à tout le monde qu'il était l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Grâce à d'incroyables prestations, l'Argentin a signé une Coupe du monde qui restera dans les annales, menant son pays en finale grâce à ses huit buts dans la compétition. Ses deux passes décisives en demi-finale contre l'Angleterre resteront, elles aussi, inoubliables.

Par contre, en finale, tout a été plus compliqué pour la «Pulga». Le No 10 a été brillamment muselé par l'équipe d'Espagne, tout comme l'Argentine dans son ensemble. Ce n'est que logiquement que la Roja s'est imposé dans cette finale de Coupe du monde.

Alors que certains Argentins perdent leur sang-froid au coup de sifflet final, Lionel Messi semble prendre la défaite avec sang-froid. Il traverse le terrain sans montrer la moindre émotion. Puis il enlace son «successeur» dans le camp espagnol, Lamine Yamal.

Ce n’est que lorsque Leo Messi reçoit la médaille d’argent des mains du président américain Donald Trump, puis qu’il s’avance devant les supporters de l’Albiceleste, que les émotions le submergent. Lui non plus ne peut désormais plus retenir ses larmes.

Il y a des chances que cette apparition ait été la dernière de Lionel Messi dans une Coupe du monde. Mais attention, puisqu'en 2018, un commentateur anglais avait prédit que la défaite face à la France était probablement son dernier match. Depuis? Une Coupe du monde et une finale perdue. Il n'y a pas que sur le terrain que l'Argentin est imprévisible.


Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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