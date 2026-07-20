La faute à Nahuel Molina? Comment l'accès de colère de Leandro Paredes a eu lieu

Leandro Paredes s'en prend à Eric Garcia, puis fait tomber Gavi au sol. Ces images télévisées sont devenues virales après la finale de la Coupe du monde. Des vidéos tournées par des supporters dans le stade montrent désormais comment on en est arrivé là.