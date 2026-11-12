Lewis Hamilton s'est rendu dans la zone de crise après son week-end de course. Au point de passage de Rafah, le pilote Ferrari a vu des cargaisons d'aide bloquées. Il porte de lourdes accusations contre Israël.

En bref Lewis Hamilton s'est rendu à Rafah après le GP de São Paulo

Il y a vu des camions d'aide qui ne pouvaient pas passer

Il accuse Israël de génocide à Gaza; Israël dément

Daniel Kestenholz

Les sportifs de haut niveau évitent généralement les sujets politiques. Pas Lewis Hamilton. À peine le Grand Prix de São Paulo terminé, le septuple champion du monde de 41 ans s'est envolé pour le Sinaï du Nord, en Egypte. Mardi, il s'est rendu au point de passage de Rafah et dans les camps du Croissant-Rouge égyptien, où sont entreposées des marchandises destinées à Gaza. Selon des informations, il n'est pas entré dans la bande de Gaza elle-même.

Mercredi, il a réglé ses comptes sur Instagram. «Les trois dernières années du génocide perpétré par Israël à Gaza sont épouvantables», écrit le Britannique. «Personne ne devrait être traité comme si sa vie avait moins de valeur.»

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«Comme une prison à ciel ouvert»

Il dit avoir vu des murs de plusieurs kilomètres, «construits pour retenir les gens à l'intérieur» et avoir eu l'impression d'être dans une prison à ciel ouvert. À la frontière, des camions chargés de denrées alimentaires attendaient, mais n'étaient régulièrement pas autorisés à passer. Le chauffeur du premier camion attendait déjà depuis plus de douze heures.

Du matériel était refoulé «pour des raisons insensées»: sacs de couchage, équipements médicaux, fauteuils roulants, «même des ballons de football pour les enfants». La revendication de Lewis Hamilton : «Israël doit respecter ses obligations découlant du cessez-le-feu et laisser entrer les camions d'aide. Aucune excuse.»

Ce n'est pas sa première prise de position

Depuis des années, le Britannique prend position sur des questions politiques, notamment sur Gaza. Dès septembre 2025, il a repris le terme «génocide», lorsqu'une commission d'enquête de l'ONU a qualifié ainsi les agissements d'Israël. En janvier, après une visite en Jordanie, il a demandé davantage d'aide pour la population. Mais il ne s'était encore jamais exprimé avec autant de virulence qu'aujourd'hui, après avoir constaté la situation sur place.

Il conclut par un appel: «Je ne veux pas que nous nous habituions à leur souffrance. Je ne veux pas que nous détournions le regard.» Israël rejette depuis toujours l'accusation de génocide.