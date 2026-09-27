Pour Christian Dubé, son HC Bienne «manque de grinta»

Thomas Freiburghaus Journaliste

Dimanche, le HC Bienne a enchaîné sa troisième défaite de suite à domicile. Les Biennois n’ont gagné à la Tissot Arena que lors de leur premier match de la saison (4-2 face à Fribourg, puis défaites contre Langnau, Ambri et Genève). Pour Christian Dubé, entraîneur des Seelandais, pourtant, cette série négative «importe zéro», les siens ayant décroché des points à l'extérieur. Par contre, ce qui a le don d’énerver le Canado-suisse, c’est principalement l’incapacité de ses joueurs à se faire mal en zone offensive.

Les Biennois doivent «être plus méchants»

«On méritait autant qu’eux de gagner ce match. Mais quand tu ne marques pas, tu ne peux pas gagner, commence Christian Dubé. Regardez les statistiques, on a zéro shoot autour du gardien ou dans le slot. Tu ne peux pas gagner si tu ne veux pas te faire mal.» L’entraîneur seelandais était très déçu et a dénoncé aux médias locaux un HC Bienne «trop sur la retenue». «Malheureusement, c’est un peu notre équipe. Il manque un peu cette grinta», soupire-t-il.

Sans cette envie et malgré une solidité défensive pendant 46 minutes, «difficile de gagner des matches», répète Christian Dubé en boucle. «Ça fait deux matches de suite qu’on joue très bien défensivement, c’est le positif. Mais on doit être plus méchants. Nos attaquants doivent vouloir payer le prix pour aller devant le gardien adverse», peste le coach biennois, à quelques mètres d’un Sam Hallam tout sourire. L'entraîneur suédois venait d’enchaîner sa troisième victoire de suite avec le GSHC.