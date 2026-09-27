Genève-Servette remporte sa rencontre dominicale face à Bienne

Genève-Servette est allé s'imposer dimanche à Bienne (2-0). Un succès genevois qui a mis du temps à se dessiner, mais les Grenat ont pu compter sur un doublé de Sakari Manninen dans le troisième acte.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Dimanche se tenait la première rencontre dominicale de cette saison de National League. Coup d'envoi à 14h entre le HC Bienne et Genève-Servette à la Tissot Arena: deux équipes dans le coup, mais en quête de points. Les locaux, pour ce match, devaient se passer de leurs attaquants étrangers Lias Andersson et Jeff Skinner, blessés. En tribunes, l’ambiance était festive (très joli tifo de la Tribune Sud) et bon enfant, «Family Day» oblige. Le «Ici c’est?» du speaker recevait un «Bienne!» suraigu en retour.

Les joueurs digèrent

Sur la glace, la partie a bien failli partir sur les chapeaux de roues. Dès la 2e minute de jeu, le défenseur suédois de Bienne Victor Söderström a traversé la patinoire, laissant tout le monde sur place, avant d’adresser un tir du poignet puissant. Mais celui-ci a heurté le poteau de la cage genevoise.

Dans la suite du premier tiers-temps, les gardiens ont eu peu à se mettre sous la dent, puisqu’il n’y a eu que neuf tirs, en tout. Et hormis une belle occasion de chaque côté, où les portiers s’en sont bien sortis, le premier acte n’a pas accouché de grand-chose: pas une pénalité, encore moins un but. En ce début d’après-midi dominical, les deux équipes digéraient tranquillement.

Des pénalités, pas encore de but

Que fallait-il pour débloquer le score? Des pénalités, pardi! La première est tombée à la 23e, contre Genève-Servette et Josh Jooris. Mais la supériorité numérique locale n’a pu être transformée en but. Si Noah Rod avait mieux géré son 2 contre 1 en rupture, cela aurait même pu tourner en faveur du GSHC. Les Genevois ont obtenu à leur tour une occasion de marquer à 5 contre 4 à la 28e, après une pénalité sévère contre Luca Christen. Là encore, la plus grosse occasion était pour l’adversaire, Toni Rajala s’offrant un joli solo, mais voyant son lancer repoussé par la jambière de Stéphane Charlin.

La suite du deuxième tiers-temps a encore vu Genève être puni par deux fois. Mais le but seelandais ne tombait toujours pas. Les gardiens voulaient absolument garder leur cage inviolée. Tant Harri Säteri, qui s’imposait devant Markus Granlund (33e), que Stéphane Charlin, devant Yanick Sablatnig (37e), tenaient la baraque.

Les Finlandais débloquent le score

La première période avait été celle de la digestion. La deuxième celle des pénalités. La troisième serait donc celle des buts. Pas vrai?

Si, puisque Genève-Servette a ouvert le score à la 46e, à 6 contre 5. Suite à une pénalité différée sifflée contre Bienne, les Genevois ont superbement fait circuler la rondelle. Sakari Manninen a trouvé Markus Granlund, qui lui a rendu directement le puck. Le No 65 du GSHC a repris le service d'un tir frappé imparable pour un Harri Säteri décalé. Genève passait devant au tableau d'affichage.

Et Sakari Manninen aurait pu s'offrir un doublé trois minutes plus tard, suite à un 2 contre 1 bien négocié. Jesse Puljujärvi le servait sur un plateau, mais Harri Säteri réalisait une belle parade. Le gardien finlandais gardait ensuite son équipe dans le match à 4 contre 5, repoussant les tentatives des visiteurs à la 52e. Stéphane Charlin n'était pas en reste, le gardien genevois s'interposant plusieurs fois avec autorité devant les attaquants biennois.

But biennois annulé à 6 contre 5

Finalement, le doublé est tombé à la 57e pour l'attaquant finlandais du GSHC. Suite à une belle récupération de Jesse Puljujärvi, Vili Saarijärvi a pu servir Sakari Manninen, qui a à nouveau trompé le portier biennois. Le break genevois était fait à la Tissot Arena.

À la 58e, Bienne pensait revenir quelque peu au score, à 6 contre 5 après la sortie de Harri Säteri. Mais la reprise de volée de Marcus Sylvegard était finalement jugée illégale par les arbitres de l'après-midi. C'était donc toujours 0-2 sur le tableau d'affichage, ce qui sera également le score final de cette rencontre dominicale. Troisième succès de rang pour les Grenat.