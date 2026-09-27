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Trois victoires de suite
Le GSHC de Sam Hallam a «trouvé son chemin» cette semaine

Genève-Servette a enchaîné trois succès cette semaine, passant de la dernière à la troisième place. Une situation qui satisfait Sam Hallam, même si l'entraîneur insiste: «Il faut continuer à s'améliorer».
Publié: il y a 6 minutes
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Sam Hallam peut être satisfait de la semaine de ses Aigles.
Photo: Zamir Loshi/freshfocus
Thomas FreiburghausJournaliste

En commençant la semaine, Genève-Servette était lanterne rouge. Après leur victoire dominicale à Bienne, les Grenat pointent désormais au troisième rang, après une semaine à trois victoires (pour 8 points). Après le succès genevois en terres seelandaises, Sam Hallam avait le sourire dans les coursives de la Tissot Arena: «Je pense que la première victoire était la plus importante (ndlr: de mardi contre Rapperswil). Après trois défaites, tu commences à avoir de mauvaises pensées. Mais la manière dont on a construit à partir de là est bonne. C’est notre première victoire à l’extérieur, on trouve notre chemin.»

Sam Hallam garde le même objectif

Face à Bienne, celui de la victoire a mis du temps à se dessiner. Le premier but du match, inscrit par Sakari Manninen, n’est tombé qu’à la 46e. «Après deux périodes sans but, marquer le premier but était très important. On a pu le faire, c’était un gros jeu de nos meilleurs joueurs», explique Sam Hallam. L’entraîneur suédois se disait, dans l'ensemble, satisfait de la partie de son équipe. «On a bien fait circuler le puck aujourd’hui, on a passé du temps en zone offensive, on a contrôlé le rythme du match.»

Le tout dans une rencontre dominicale débutée en début d’après-midi (14h), jamais simple pour les organismes. «Les matches de 14h sont souvent moins intenses, plus calmes sur la glace. L’atmosphère, aussi, dans la patinoire. C’est une bonne chose d’avoir plus de familles, d’enfants. Mais ce n’est pas le vendredi après-midi, où tu viens après le travail, avec tes amis», détaille Sam Hallam.

Toujours est-il que Genève a su être plus tranchant que Bienne pour s’offrir trois précieux points. «On a pris une victoire dans un déplacement compliqué. Et cela fait trois victoires de suite. J’espère qu’on pourra continuer la semaine prochaine», se satisfait l’entraîneur du GSHC. Pour autant, le Suédois ne veut pas trop se concentrer sur les résultats, même si ceux-ci sont positifs. Il faisait de même la semaine dernière, lorsque ceux-ci étaient moins bons. «On doit continuer à s’améliorer», déclare-t-il. Sa ligne ne bouge pas.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
6
12
18
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
6
1
11
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
6
-2
9
4
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
6
-3
9
5
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
6
0
8
6
HC Ajoie
HC Ajoie
6
-1
8
7
EV Zoug
EV Zoug
4
6
7
8
SC Berne
SC Berne
4
3
7
9
EHC Bienne
EHC Bienne
5
4
7
10
HC Davos
HC Davos
6
-4
7
11
Lausanne HC
Lausanne HC
5
-4
6
12
SCL Tigers
SCL Tigers
6
-4
6
13
EHC Kloten
EHC Kloten
6
-7
6
14
HC Lugano
HC Lugano
4
-1
5
Playoffs
Barrages qualificatifs
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