Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Un doublé pour Damien Riat (13e et 16e)! Photo: Getty Images

A croire que le pays de Vaud n'avait jamais été libéré et que le Major Davel n'était que surnuméraire en ce vendredi soir à Prilly: pendant dix minutes, les premières, les Bernois ont fait comme à la maison. Leurs supporters ont commencé par s'asseoir où ils voulaient, et surtout pas dans le secteur visiteurs, pour protester contre l'entrée par identification numérique, et il a fallu un peu de diplomatie, une pincée de fermeté et beaucoup de qualités de négociations pour convaincre les ultras du CP Berne de se déplacer dans le secteur qui leur était réservé. Leurs homologues lausannois, solidaires, ont déployé une banderole «Non aux Scans-ID» peu après, mais les joueurs bernois les ont remercié en inscrivant le premier but de la rencontre immédiatement après, ce qui n'était tout de même pas très poli. Benjamin Baumgartner s'est essuyé les pieds sur la table et, invité indélicat, a donc ouvert la marque, pile devant les ultras lausannois en plus (11e, 0-1).

Un message clair! Photo: keystone-sda.ch

Mais voilà que s'est dressé un homme, un insoumis, dans cette soirée mal embarquée pour des Lions endormis et passifs face à ces Bernois en pays conquis: Damien Riat. L'ailier de 27 ans a fait office de phare dans la nuit alors que Lausanne se présentait sans Lauri Pajuniemi, son cador finlandais, annoncé blessé au haut du corps et qui devrait être de retour lundi. Joël Genazzi, lui, était aligné en attaque.

Damien Riat, donc. L'homme qui a allumé la lumière dans le jeu lausannois en ce sombre début de soirée. L'homme qui a dit non à la domination bernoise. L'homme qui a sonné la révolte, lames en avant, courage en étendard. Son premier but, s'il doit beaucoup à son flair et à son sens du placement en power-play, est aussi à mettre au crédit d'Ahti Oksanen. Le Finlandais, derrière le but, a reçu le puck de son compatriote Antti Suomela et, dans un subtil mélange de calme et de vitesse, l'a transmis à Damien Riat, qui a pu conclure avec relâchement et détermination. Un but absolument sublime dans sa conception, et un Adam Reideborn qui, même en regardant l'action à la vidéo dans le bus du retour, en aura encore la tête qui tournera.

Finlande: quatre points

Le LHC venait donc d'égaliser dans un rugissement collectif à la Vaudoise aréna et voilà les Lions qui griffaient une deuxième fois dans la foulée! Trois minutes après avoir inscrit le 1-1, le superbraconnier Damien Riat décidait de vendre à nouveau la peau des Ours, en transformant cette fois une offrande d'Antti Suomela, lui-même bien servi par Ahti Oksanen, dans un schéma à trois inversé par rapport au but précédent, donc.

Finnois, finnois, but de Riat, voilà donc le slogan du LHC en ce vendredi soir et le kop pouvait crier son bonheur et chanter le nom de son numéro 9, l'homme qui venait de tourner la partie en inscrivant un doublé en trois minutes (13e et 16e).

Frustrés, les Bernois ont alors cherché à durcir le jeu et le premier tiers s'est conclu sur une bagarre plus ou moins générale, au milieu de laquelle il était bienvenu de ne pas venir se promener sous peine de ramasser un ou deux gnons, et les arbitres, au milieu des châtaignes, c'est de saison, ont décidé que les Lausannois en avaient ramassé plus que distribué et leur ont octroyé deux minutes en supériorité numérique pour débuter le deuxième tiers.

Kevin Pasche fait des arrêts, Gottéron prend des goals

A l'heure de la bière de la pause, et de la clope sur la terrasse extérieure (belle idée, au passage), l'espoir d'un but lausannois d'entrée de jeu dans ce tiers-temps intermédiaire était au coeur de toutes les discussions parmi les 8701 spectatrices et spectateurs (il a aussi été question de la hausse des primes d'assurance-maladie, soyons honnête), mais les hommes de Geoff Ward n'ont malheureusement pas su en profiter.

Ce deuxième tiers a même été plutôt lénifiant, et les seuls moments de joie pour les supporters du LHC sont venus des parades de fort bon aloi du jeune et talentueux Kevin Pasche et... des annonces des buts de Kloten face à Gottéron sur l'écran géant cubique au centre de la glace. Une sorte de joie par procuration, donc, de celles qui ne rapportent aucun point, mais font plaisir quand même.

A 2-1 à l'assaut du troisième tiers, rien n'était fait donc pour ces Lions un peu mous de la crinière mais bien disciplinés. C'est vrai, les Vaudois étaient largement devant au nombre de tirs (11-6 au premier tiers, 17-5 au deuxième), mais l'impression générale était tout de même moins flatteuse et la vérité de la glace, et du score, reflétait tout de même la fragilité de ce petit but d'avance.

Une pénalité fatale en fin de match

Alors que le LHC semblait tout de même se diriger vers les trois points, sans être flamboyant, les Vaudois se sont retrouvés en infériorité numérique durant quatre minutes de la 53e à la 57e à cause d'une crosse haute d'Ahti Oksanen, ce qui n'était pas exactement la meilleure idée pour passer une fin de match tranquille. La Section Ouest a bien tenté de donner de la voix et de siffler tout ce qu'elle pouvait, les Bernois ont trouvé la faille après 70 secondes, eux qui en avaient 240 à disposition. Waltteri Merelä a en effet pu tromper le pauvre Kevin Pasche pour égaliser à 2-2, mais, fort heureusement, les Bernois n'ont pas profité des prochaines secondes, toujours avec un homme de plus sur la glace, pour prendre l'avantage. 2-2 au terme du temps réglementaire!

L'homme du match, Damien Riat, et personne d'autre

Il allait donc falloir en passer par la prolongation et c'est là qu'a surgi Janne Kuokkanen en supériorité numérique (à 4 contre 3 donc) pour venir inscrire le but de la victoire, celle qui vaut deux points, au moins ça. Mais l'homme du match, le vrai, le seul, celui qui a d'ailleurs reçu le trophée officiel s'appelle Damien Riat. Le héros du soir. L'homme qui a dit non. Et l'homme, qui, fort logiquement, a été célébré longuement par le kop du LHC juste après. la rencontre.