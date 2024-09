Photo: keystone-sda.ch

Lausanne - Lugano 2-4

C'est un grand début de match à la Vaudoise Arena: après l'annonce de la prolongation de Damien Riat et une célébration pour l'ancien président Patrick de Preux, place à la glace avant l'événement d'animation. Après une action redoutable de Pajuniemi après 20 secondes, Oksanen a pu ouvrir la marque d'un joli tir (2e).

Contrairement à la veille face à l'Ajoie, les Vaudois n'ont pas pu enchainer. À l'inverse c'est Lugano, cueilli à froid, qui a réagi. Les Tessinois sont montés en puissance dans ce tiers et ont logiquement égalisé, après qu'un Verboon bien seul a puissance deux fois sa chance devant Pasche (16e).

Le début du tiers médian a été catastrophique pour les Lausannois, qui n'a pas passé longtemps vu le palet. Lugano a poussé pour prendre les devants mais ont buté sur, à nouveau, un excellent Pasche. Côté offensif, Fallu a attendu 13'03 et une avance numérique dans cette période pour le pneu Lausannois sur le cross de Van Pottelberghe.

Les Luganais font la différence dans les trois niveaux en l'espace de 45 secondes. D'abord, grâce à une déviation de Carr (44e). Puis, Joly profite d'une passe ratée de Fuchs pour s'en aller affronter Pasche (45e). Dans toute la rencontre, le public a eu le droit à deux buts : un de Sekac, ancien de la maison pour clore le suspens dans ce match (57e) et un de Suomela, à 18 secondes de la sirène.

Fribourg - Rapperswil 1-2 ap

4:10 Fribourg - Rapperswil: Les Dragons battus en prolongations après un match longtemps indécis

Si la finalité est la même pour Fribourg avec une défaite 2-1 ap face à Rapperswil, le scénario de la rencontre et de la prolongation fut différent. Sur un power-play, Marcus Sörensen avait pu concrétiser un temps fort de Gottéron qui a davantage shooté que son adversaire.

Mais à la 52e, les Saint-Gallois ont nivelé la marque d'une manière assez curieuse. Le défenseur Fabian Maier a expédié un puck d'apparence assez peu dangereuse, mais Reto Berra n'a pas pu capter la rondelle qui a filé derrière la ligne de son but. Et lors de la prolongation, c'est à 20 secondes de la fin de celle-ci que Holm a pu aller chercher le deuxième point de Rappi.

Davos - Genève 3-2 ap

Genève naïf en prolongation. Dans son pensum de matches à l'extérieur, Genève a dû se rendre à Davos. Et même s'ils ont perdu 3-2 ap, les Aigles ont ramené quelque chose des Grisons. Et surtout, après deux tiers, ils menaient 2-1 (grâce à Vatanen et Praplan) alors que les Grisons avaient tiré 28 fois au but contre dix petits lancers côté grenat.

Mais cette chance n'a pas duré et à la 53e, Zadina a pu égaliser. La prolongation ne fut pas très longue puisqu'après 22 secondes, Honka a pu offrir le deuxième point à ses couleurs. L'ancien arrière de Berne et Genève a eu beaucoup trop d'espace pour aller battre Robert Mayer.

Bienne - Ajoie 4-1

2:20 Bienne - Ajoie: Les Seelandais s'imposent aisément face aux Ajoulots

Bienne est lancé. Pour Bienne, recevoir Ajoie ne devait pas ressembler à un match peau de banane entre deux équipes à zéro point après deux journées. Les hommes de Martin Filander ont fait le nécessaire en s'imposant 4-1.

Après un premier tiers moyen, les Seelandais ont appuyé sur l'accélérateur en début de période médiane. En 30 secondes à la 22e, Andersson sur power-play et Rajala laissé libre de ses mouvements dans la zone de défense jurassienne ont pu faire passer le score de 0-0 à 2-0. Ajoie a encore une fois montré ses limites en laissant Rajala faire ce qu'il voulait. Seule lumière pour Ajoie, Marco Pedretti a de nouveau marqué.

Zoug - Langnau 6-2

3:26 Zoug - Langnau: Zoug empochent facilement les trois points

Opposé à Langnau, Zoug n'a pas laissé les Emmentalois y croire après leur succès de la veille contre Fribourg. Zoug l'a emporté aisément 6-2.

Berne - Zurich 2-3 tab

Dans une rencontre serrée où les Ours de Berne se sont vus menés par Zurich dans la première période pour ensuite marquer le but de l'égalisation dans le deuxième tiers. La dernière période n'a pas été décisive puisque chacune des équipes ont marqué une fois. Les visiteurs zurichois remportent la partie aux tirs aux buts.

Ambri - Kloten 3-2 tab

Après avoir mené 2-0 dans le premier tiers et tenu le choc dans le tiers médian, Ambri-Piotta a vu son adversaire du jour, Kloten, revenir à sa hauteur dans le dernier tiers pour décrocher la prolongation. Cette dernière n'a pas pu départager les deux équipes. La victoire s'est finalement disputée lors des tirs aux buts. Les Tessinois l'emportent dans leur patinoire.