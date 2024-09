Damien Riat prolonge son contrat avec le Lausanne HC

Damien Riat a déjà trois assists cette saison en National League. Photo: keystone-sda.ch

Après avoir enchaîné les mauvaises nouvelles en début d'été entre départs inattendus (Hughes, Djoos), blessure (Pilut) ou exode (Glauser et Frick qui partiront), le Lausanne HC a pu redonner le sourire à ses supporters en cette fin d'été. Le club de la Vaudoise aréna a tout d'abord pu prolonger le contrat de Jason Fuchs ainsi que ceux d'Aurélien Marti et Kevin Pasche.

En marge du match face à Lugano, le LHC a réussi un autre joli coup puisque les Lions ont mis sous contrat à long terme Damien Riat, dont le bail arrivait à échéance en mai prochain. L'international suisse s'est engagé pour cinq nouvelles années avec Lausanne après y avoir déjà passé trois ans et a été annoncé sous les acclamations du public de la Vaudoise aréna.

Solide durant ses deux premiers exercices, le Genevois d'origine a explosé la saison dernière pour réaliser sa meilleure saison en carrière avec 37 points (18 buts, 19 assists) en saison régulière. Il a encore augmenté la cadence en play-off avec 11 points (6 buts, 5 assists), aidant son équipe à atteindre la finale et à passer tout proche du premier titre de son histoire. Après deux matches cette saison, le Lion a déjà inscrit trois assists. «Je suis très heureux de prolonger mon aventure au LHC. J’ai pris tout le temps nécessaire pour prendre la meilleure décision pour la suite de ma carrière», a expliqué le No 9 dans le communiqué du club.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Damien Riat était évidemment très courtisé sur le marché au vu de son statut d'attaquant international et de son rôle d'ailier, qui plus est droitier. Celui qui fêtera ses 28 ans en février prochain va donc rester fidèles au LHC jusqu'en 2030. Après les départs de Glauser (Fribourg) et Frick (Davos), Lausanne a donc pu éviter une autre défection de l'un de ses cadres.

John Fust, directeur sportif des Lions, a encore un dossier sur son bureau après avoir mis sous contrat Fuchs et Riat. Tim Bozon arrive en effet en fin de contrat au terme de la saison à venir. Le Français à licence suisse sort, lui aussi, d'une très bonne saison. Avec 28 points en championnat, il a, lui aussi, battu son record personnel. Durant les play-off, l'ailier a également pesé de tout son poids sur les excellents résultats du Lausanne HC. Suffisant pour obtenir un nouveau contrat? L'urgence paraît moindre que pour Damien Riat.