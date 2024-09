Matthias Davet Journaliste Blick

Photo: Getty Images

Finaliste la saison dernière, le Lausanne HC a vécu un été quelque peu agité dans son effectif. Départ de Connor Hughes pour Montréal, retour en Suède de Christian Djoos ou absence pour longue durée de Lawrence Pilut – pas l'idéal pour lancer une saison avec l'étiquette de vice-champion. Lausanne aura en tout cas du pain sur la planche et la pression pour réussir cette saison qui verra le retour d'un public en masse à la Vaudoise aréna.

1 Les jeunes gardiens seront-ils à la hauteur?

C'est sans doute le plus gros point d'interrogation autour du Lausanne HC cette saison. Avec le départ de Connor Hughes, c'est le jeune Kevin Pasche, 21 ans et 22 apparitions en National League, qui aura le rôle de portier No 1. Pour le suppléer, le LHC compte sur Antoine Keller (0 match en National League mais un titre en MyHockey League) et Thibault Fatton (25 matches dans l'élite). Une triplette de gardiens qui est extrêmement jeune sur le papier. Mais Kevin Pasche a démontré l'année passée qu'il ne fallait pas lui parler d'âge.

2 Que va valoir la nouvelle légion étrangère?

Au revoir Kovacs, Djoos, Salomäki, Haapala et Sekac. Bonjour Bayreuther, Sklenicka, Kuokkanen, Oskanen et Pajuniemi. Hormis les gardiens, le grand changement au sein du LHC cet été a eu lieu sur la légion étrangère. Quatre des cinq nouveaux vont découvrir le championnat suisse cette année. Dans quelle mesure auront-ils besoin d'un temps d'adaptation? Et, surtout, le duo Bayreuther-Sklenicka va-t-il faire oublier le départ de Djoos et la grave blessure de Pilut? Un lourd fardeau à porter.

3 Janne Kuokkanen sera-t-il meilleur qu'à Fribourg?

Lorsque Janne Kuokkanen avait signé à Fribourg en 2022, il l'avait scandé haut et fort: son but était de retourner à court terme en NHL. Après une saison mitigée à la BCF Arena, le Finlandais était retourné au nord, en Suède. Désormais, le voilà de retour en Suisse, à Lausanne. Mais en homme bien différent. «Je suis devenu un joueur plus mature», nous confiait-il après sa signature. Cela va-t-il se voir sur la glace? Pour rappel, avec Gottéron, il avait inscrit 31 points en 42 matches. Quid de cette année?

4 Les seconds couteaux seront-ils encore performants?

L'année dernière en saison régulière, sept joueurs du LHC avaient inscrit plus de 10 buts. Cette question concerne cinq d'entre eux. Est-ce que Damien Riat, Tim Bozon, Jason Fuchs, Théo Rochette et Ken Jäger pourront réitérer une telle performance cette saison? Si la réponse est oui, Lausanne peut voir ce nouvel exercice de manière sereine. Au contraire, si ces fameux seconds couteaux ont un coup de moins bien, le LHC sera-t-il dans la panade? Ou d'autres (Hügli? Holdener?) pourront-ils prendre le relais?

5 Lausanne va-t-il pouvoir faire aussi bien que la saison passée?

Personne (ou presque) n'aurait parié sur le LHC en finale la saison dernière. Personne (ou presque) ne va parier sur le LHC en finale cette saison. Sur le papier, les Vaudois ne font à nouveau pas partie des deux meilleures équipes du pays. Mais c'est là où se trouve toute la beauté du sport puisque, même en tant qu'outsider, une formation peut jouer le titre. Avec pas mal de changements à des postes importants sur la glace, cela s'annonce toutefois compliqué. Après, il ne faut pas sous-estimer cette équipe, et encore moins son entraîneur Geoff Ward.

La question qu’on ne se pose pas (encore)

À quel moment Lausanne va-t-il aller chercher un gardien étranger?