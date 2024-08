Janne Kuokkanen: «Je suis devenu un joueur plus mature»

Janne Kuokkanen a affolé les compteurs en Suède

Lorsque le Finlandais a débarqué à Fribourg Gottéron, il avait 24 ans et revenait d'Amérique du Nord. À cheval entre la NHL et la AHL, Janne Kuokkanen pensait qu'un pas de retrait en Suisse d'une saison allait le renvoyer rapidement dans la prestigieuse ligue nord-américaine. Dans une interview accordée à «La Liberté» à son arrivée, il annonçait la couleur: il n'était pas là pour longtemps.

Problème? Cette saison ne s'est pas bien déroulée. Avec 31 points en 42 matches, l'attaquant n'a ni été bon ni mauvais. Quelconque, surtout pour un joueur avec de telles ambitions affichées avant le début du championnat. Fribourg Gottéron ne l'a pas conservé et il est parti poser son balluchon en Suède, à Malmö. Là-bas, il a explosé pour terminer quatrième meilleur compteur de la compétitive SHL. De quoi attirer l'attention de nombreux clubs, dont le Lausanne HC où il a débarqué début août. Interview quelques jours avant son arrivée sur les bords du Léman.

Janne Kuokkanen, comment cela se fait que tu sois déjà de retour en Suisse?

Il y a eu beaucoup de conversations entre mon agent et moi. Lorsque Lausanne a montré de l'intérêt pour moi, nous avons beaucoup discuté. Le club semblait vraiment motivé à me recruter, et cela me plaisait. J'avais un bon feeling et vu son parcours en finale l'année dernière, je suis convaincu qu'il fait les choses correctement.

Le fait que la cohorte finlandaise soit présente en force, cela a-t-il aidé?

Je connais un peu Antti Suomela, oui. Nous avons été ensemble en équipe nationale. Avant ma signature, nous avons échangé quelques messages. C'est un bon joueur, et je me réjouis de jouer avec lui.

Mais c'est un centre. Comme tu as joué à Malmö avec un certain succès.

Quand je dis «avec lui», ça ne veut pas forcément dire sur la même ligne (rires).

Je vais t'avouer quelque chose. À Fribourg, je n'ai jamais vraiment su si tu étais un ailier ou un centre.

Moi non plus (rires). Plus sérieusement, au début de mon passage avec Gottéron, je pensais que j'allais revenir au centre après un ou deux matches. Mais cela ne s'est jamais pas fait. Malmö voulait me voir dans cette position, d'autant plus que j'étais un centre naturel en tant que junior. Mais j'aime jouer les deux positions, même si je pense que le centre me convient mieux. Je suis plus à l'aise avec le puck sur la palette, à voir le jeu et distribuer de bonnes passes à mes coéquipiers. Je peux aussi le faire à l'aile, mais c'est peut-être un peu moins efficace.

En arrivant à Fribourg, tu as dit que tu y passerais un an avant de repartir en NHL. C'est toujours ton plan?

La NHL est toujours un rêve. Si une petite chance se présente, je ne dirai pas non. Pour l'instant, je veux juste progresser et moins me focaliser sur le futur. Mon objectif est de devenir meilleur chaque jour et de voir ce que l'avenir me réserve.

Quelle est la différence entre le Janne Kuokkanen d'aujourd'hui et celui qui est arrivé à Fribourg?

On peut dire que je suis vraiment un autre joueur maintenant. À Fribourg, je n'étais pas très confiant, je jouais seulement une quinzaine de minutes par match, contre 20 minutes l'an dernier. J'espère être un meilleur joueur cette saison. Je pense également avoir plus de maturité maintenant. L'année dernière, j'ai beaucoup appris et progressé. Chaque saison, tu apprends et deviens meilleur. J'ai pu jouer dans un rôle plus important et c'est ce qui m'a aidé à franchir un cap.

Parle-nous de ton duo avec Lauri Pajuniemi qui débarque à Lausanne avec toi depuis Malmö. Vous avez négocié ensemble?

Non, même pas! Nous avons parlé séparément avec Lausanne, mais ils nous ont vus jouer ensemble et nous avions une bonne alchimie sur la glace. C'est pourquoi ils nous voulaient tous les deux.

Vous étiez fréquemment alignés ensemble?

Tout le temps! Nous étions toujours sur la glace ensemble à Malmö. Je suis davantage un créateur de jeu et lui un buteur qui travaille dur. Moi, je suis plus défensif et agressif, ce qui a bien fonctionné à Malmö. Je passe et il tire, si on veut schématiser.

