Matthias Davet Journaliste Blick

Geoff Ward n'est pas inquiet après la prestation de son équipe. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Qu'est-ce que Geoff Ward a le plus apprécié? Le discours du CEO Chris Wolf pour remercier l'ancien président Patrick de Preux? Ou le nouveau show sur la glace créé par Paul Petrescu, Digital Content Producer du Lausanne HC? En tout cas, pas la prestation de ses joueurs ce samedi soir. «Je ne sais même pas par où commencer, a lâché le coach lausannois. Probablement que le meilleur moment de la soirée était la cérémonie d'avant-match.»

Questionné par un confrère sur la prolongation de son attaquant Damien Riat, l'entraîneur canadien fait machine arrière. «Ah oui, c'est sans doute ça le highlight de la journée. Oublions la cérémonie», a-t-il rigolé.

Une belle entame de match… et plus rien

On aurait pu penser le technicien du LHC plus tendu après la rencontre face à Lugano, lors de laquelle son équipe a été totalement dominée, mais il relativise. «On a eu ce qu'on méritait», analyse-t-il tout simplement d'emblée. Effectivement, quand on regarde les chiffres de la rencontre, difficile de donner tort à Geoff Ward: 17 tirs à 37 pour Lugano. Finalement, son équipe n'a existé que lors des deux premières minutes. Le temps pour Pajuniemi de manquer une belle action et pour Oksnanen d'ouvrir le score (2e).

Pourtant, les Lions ne sont pas parvenus à capitaliser sur cette magnifique entame de match. «Les deux pénalités (ndlr: à 10 et 13 minutes) nous ont un peu tués, explique Jason Fuchs. Le momentum a changé de côté et on n'a jamais réussi à le récupérer.» Est-ce que l'attaquant sait pourquoi? «On a perdu trop de duels et on a eu de la peine à sortir le puck hors de notre zone», répond-il. À l'image du troisième but luganais, où Jason Fuchs justement remet la rondelle en arrière, directement sur la canne de Joly qui s'en va battre Pasche seul.

La bonne prestation de Kevin Pasche

Malgré le résultat et la manière, Geoff Ward n'est pas inquiet. «C'est l'un de ces soirs où rien ne va dans ta direction, tempère-t-il. Ça arrive deux, trois, voire quatre fois dans l'année.» D'ailleurs, pour son No 14, c'est «un match à vite oublier».

Jason Fuchs arrive toutefois à garder du positif après la défaite face à Lugano: «Si on joue notre jeu, on peut gagner tous les matches.» Car, même en étant ultra dominé, Lausanne a toujours eu une chance de l'emporter – le score étant de 1-1 après deux périodes. «On peut aussi retenir la prestation de Kevin (ndlr: Pasche), qui nous a tenus tout le long dans le match.»

L'important, c'est les 6 points

Sans se trouver d'excuse, Geoff Ward rappelle aussi que son équipe a joué la Champions Hockey League avant la reprise. «On pouvait voir une bonne dose de fatigue lorsque les gars sont sortis de la glace à Ajoie et quand ils sont arrivés à la patinoire ce matin, détaille l'entraîneur. On a vraiment besoin d'un jour de congé.» Bonne nouvelle pour les joueurs du LHC: il a lieu ce dimanche.

D'un point de vue comptable, la première semaine lausannoise reste quand même bonne. Avec deux victoires en trois rencontres, le LHC pointe au cinquième rang. «Oui, on aurait voulu finir la semaine en beauté avec une victoire à la maison, mais c'est le sport», relativise-t-il. «Si on garde ce rythme jusqu'à la fin, on s'en sortira», ajoute son coach. Pas de début d'incendie à la Vaudoise aréna donc.