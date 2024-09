«Quand on se sent bien à un endroit, on veut y rester»

«Quand on se sent bien à un endroit, on veut y rester»

Matthias Davet Journaliste Blick

L'annonce a été faite sur le vidéotron avant la rencontre face à Lugano. Photo: Getty Images

Le meilleur moment de la soirée samedi soir à la Vaudoise aréna, ça a été l'annonce de la prolongation de Damien Riat, juste avant la rencontre. C'est même Geoff Ward, son entraîneur, qui le dit. Sur le vidéotron de l'enceinte du LHC, on a pu voir les meilleurs moments du No 9, puis sa signature de contrat, avant de savoir la durée: jusqu'en 2030.

Un peu plus de deux heures plus tard et une défaite face à Lugano dans la besace, le Genevois d'origine est revenu sur ce nouveau contrat et ce qu'il signifie pour lui.

Damien, félicitations pour ta prolongation. Comment as-tu fait ce choix?

Quand on se sent bien à un endroit, on veut y rester. Ça cochait toutes les cases. Le projet est ce que je recherche, le coaching staff fait un job de malade, le club va vers le haut sportivement parlant. Quand tout ça est réuni, ça aide à faire son choix.

Que t'a-on vendu au moment de resigner?

Je connais exactement mon rôle ici. Il n'y a pas de renouveau total. Je me sens bien ici, je sais l'importance que j'ai dans l'organisation. Sur le long terme, c'est chouette des deux côtés.

Justement, avoir le luxe de signer cinq ans, ça te permet de voir l'avenir de manière plus sereine?

Oui. J'arrive à un point de ma carrière où je n'ai pas encore atteint le plus gros de mon potentiel et c'est à en devenir. Le marché a fait aussi que Lausanne a poussé pour du long terme, et c'est comme ça qu'on arrive à une prolongation de cinq ans. C'est du win-win.