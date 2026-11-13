Après les problèmes de fuites d'eau, Zoug a trouvé une solution et pourra jouer son prochain match à domicile. Les pensionnaires de l'OYM Hall se sont bricolé une gouttière provisoire.

Carlo Steiner

Mercredi, la rencontre entre Zoug et Ambri a été interrompue dès le premier tiers, à cause d’une fuite dans le toit de l’OYM Hall. En raison de ces défauts de construction, la tenue du prochain match à domicile de l’EV Zoug, vendredi soir contre les Lakers, était incertaine.

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La situation est désormais réglée: le match se déroulera comme prévu. «Une solution provisoire sous la forme d’une gouttière, permettant d’évacuer de manière contrôlée l’eau qui s’écoule du toit, a pu être installée d’ici vendredi matin», écrit le club dans un communiqué. On ignore en revanche si le duel contre Ambri sera considéré comme une défaite par forfait ou s’il sera rejoué.