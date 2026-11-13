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Une gouttière de secours
Zoug s'est bricolé une solution contre les fuites d'eau

Après les problèmes de fuites d'eau, Zoug a trouvé une solution et pourra jouer son prochain match à domicile. Les pensionnaires de l'OYM Hall se sont bricolé une gouttière provisoire.
Publié: il y a 36 minutes
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Le dernier match à domicile de l’EVZ a été interrompu en raison d’une glace impraticable.
Photo: keystone-sda.ch
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Carlo Steiner

Mercredi, la rencontre entre Zoug et Ambri a été interrompue dès le premier tiers, à cause d’une fuite dans le toit de l’OYM Hall. En raison de ces défauts de construction, la tenue du prochain match à domicile de l’EV Zoug, vendredi soir contre les Lakers, était incertaine.

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La situation est désormais réglée: le match se déroulera comme prévu. «Une solution provisoire sous la forme d’une gouttière, permettant d’évacuer de manière contrôlée l’eau qui s’écoule du toit, a pu être installée d’ici vendredi matin», écrit le club dans un communiqué. On ignore en revanche si le duel contre Ambri sera considéré comme une défaite par forfait ou s’il sera rejoué.

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Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
19
38
49
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
18
4
33
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
19
-6
32
4
SC Berne
SC Berne
18
0
31
5
SCL Tigers
SCL Tigers
19
10
29
6
EV Zoug
EV Zoug
13
22
28
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
18
13
27
8
Lausanne HC
Lausanne HC
20
-10
26
9
HC Ajoie
HC Ajoie
19
-6
25
10
EHC Bienne
EHC Bienne
19
-4
24
11
HC Davos
HC Davos
19
-10
24
12
HC Lugano
HC Lugano
19
-7
22
13
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
19
-19
19
14
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19
-25
18
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