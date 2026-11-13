Carlo Steiner
Mercredi, la rencontre entre Zoug et Ambri a été interrompue dès le premier tiers, à cause d’une fuite dans le toit de l’OYM Hall. En raison de ces défauts de construction, la tenue du prochain match à domicile de l’EV Zoug, vendredi soir contre les Lakers, était incertaine.
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La situation est désormais réglée: le match se déroulera comme prévu. «Une solution provisoire sous la forme d’une gouttière, permettant d’évacuer de manière contrôlée l’eau qui s’écoule du toit, a pu être installée d’ici vendredi matin», écrit le club dans un communiqué. On ignore en revanche si le duel contre Ambri sera considéré comme une défaite par forfait ou s’il sera rejoué.
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Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
19
38
49
2
HC Ambri-Piotta
18
4
33
3
Genève-Servette HC
19
-6
32
4
SC Berne
18
0
31
5
SCL Tigers
19
10
29
6
EV Zoug
13
22
28
7
HC Fribourg-Gottéron
18
13
27
8
Lausanne HC
20
-10
26
9
HC Ajoie
19
-6
25
10
EHC Bienne
19
-4
24
11
HC Davos
19
-10
24
12
HC Lugano
19
-7
22
13
Rapperswil-Jona Lakers
19
-19
19
14
EHC Kloten
19
-25
18
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation