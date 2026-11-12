Voici pourquoi plusieurs matches ont déjà été interrompus dans le hockey suisse

Leonardo Genoni n'a pas pu jouer son 1000e match de National League en raison de fuites dans le toit de la patinoire! Mais ce n'était pas la première fois qu'une rencontre ne pouvait pas aller à son terme. Plusieurs interruptions de matches ont déjà suscité de vifs débats. Tour d'horizon.

En bref Plusieurs matches de hockey sur glace suisses ont déjà été interrompus en raison de problèmes de glace, de brouillard ou de problèmes techniques

Des éclats de verre, de la fumée, de graves blessures ou des litiges concernant le règlement ont également provoqué des interruptions de matches dans la ligue

Les conséquences allaient de nouvelles programmations à des décisions de forfait, en passant par des suspensions et des amendes pour les clubs

Marcel Allemann et Stephan Roth

2026: La Chaux-de-Fonds – Viège

Il y a à peine un mois, le match de Swiss League entre La Chaux-de-Fonds et Viège a dû être interrompu à la 16e minute, alors que les Neuchâtelois menaient 1-0. À la suite d'une faute du Viégeois Alessandro Lurati sur Gilian Kohler, un trou de plusieurs centimètres de profondeur s'est formé dans la glace. Pendant 40 minutes, le responsable de la patinoire a tenté en vain de réparer les dégâts. La rencontre a finalement été interrompue et reprogrammée au 24 novembre.

2021: Rapperswil Lakers – ZSC Lions

Les ZSC Lions mènent 2-1 à Rapperswil lorsque, peu avant la fin du deuxième tiers-temps, des débris de verre provenant d'un projecteur brisé au plafond de la patinoire commencent à tomber sur la glace. Et ce, à plusieurs reprises! Il faut pourtant attendre une heure avant que la rencontre soit définitivement interrompue.

La glace est nettoyée à deux reprises, tandis que les discussions se multiplient. L'arbitre principal Micha Hebeisen passe plusieurs coups de téléphone, les directeurs sportifs Janick Steinmann et Sven Leuenberger se concertent et le directeur des Lakers, Markus Bütler, descend lui aussi sur la glace.

«L'arbitre devait d'abord déterminer à qui revenait la décision dans une telle situation: à la ligue, au club organisateur ou à l'arbitre lui-même.» Willi Vögtlin, responsable des matches de la ligue, finit par trancher: c'est à l'arbitre de décider.

Le juge unique considère finalement l'incident comme un cas de force majeure et ordonne que la rencontre soit rejouée. Les Saint-Gallois remportent ce deuxième affrontement sur le score de 6-5.

2015: Lausanne – Genève

À une heure et demie du coup d'envoi, un problème technique contraint les responsables de la patinoire de Malley à abaisser le cube vidéo suspendu au-dessus de la glace. Mais une fois l'installation descendue, le système tombe complètement en panne. Plus rien ne répond!

Toutes les tentatives pour redémarrer l'ordinateur ou remonter manuellement le cube, installé par une entreprise slovaque, restent vaines. À 20h45, le verdict tombe: le derby lémanique est annulé et devra être reprogrammé.

2011: Bienne – ZSC Lions

Les interruptions de matches pour cause de brouillard étaient autrefois monnaie courante. Avec l'avènement des patinoires modernes, elles sont devenues beaucoup plus rares. Mais il y a quinze ans, dans l'ancienne patinoire de Bienne, même les tours de piste effectués par les joueurs ne suffisent pas à dissiper le brouillard. L'arbitre Stéphane Rochette, qui a déjà dû interrompre la rencontre à plusieurs reprises, finit par y mettre définitivement un terme à la 27e minute, alors que le score est toujours de 0-0.

En cause, un taux d'humidité trop élevé, provoqué par les spectateurs trempés par la pluie. L'entraîneur des ZSC Lions, Bob Hartley, évoque alors sa seule autre expérience d'une interruption de match: lors d'une rencontre d'AHL, le moteur d'une voiture de course avait dégagé tellement de chaleur pendant la pause entre deux tiers-temps que la glace avait fondu sur une grande partie de la surface.

Les Zurichois remportent finalement le match à rejouer sur le score de 5-2. Avant cet épisode, il fallait remonter à 2005 pour retrouver une interruption de match due au brouillard, lors de la rencontre entre Rapperswil et Davos.

2009: Zoug – ZSC Lions

Dans la Hertihalle, un fan des ZSC allume un fumigène. Une fumée âcre incommode les supporters et les joueurs, si bien que la rencontre est interrompue après deux minutes et demie. Comme la situation ne s'améliore pas une heure plus tard, le match est annulé sur recommandation des médecins des équipes. Un jeune homme de 17 ans se rend à la police quelques jours plus tard. Il avoue avoir allumé un sac en plastique rempli de poudre fumigène. Le juge unique décide alors d'accorder une victoire par forfait à Zoug. Mais le tribunal sportif de la fédération conclut, après le recours des Lions, que l'équipe visiteuse n'est pas la seule responsable de l'interruption et comptabilise le match sur le score de 0-0, sans points, ce qui suscite l'incompréhension.

2008: Lausanne – Olten

Des scènes dramatiques se déroulent lors du match de LNB entre Lausanne et Olten, qui doit être interrompu à la 13e minute alors que le score est de 0-1. L'attaquant lausannois Jérôme Bonnet est mis à genoux par un cross-check de Patrick Bloch. Dans la mêlée qui s'ensuit, Zarley Zalapski touche la nuque de Bonnet avec son patin et provoque une plaie profonde jusqu'à l'os. Le gardien d'Olten Urban Leimbacher tente d'arrêter l'hémorragie sur la glace, avant que Bonnet, qui perd trois litres de sang mais reste conscient, puisse quitter la patinoire avec l'aide des ambulanciers. Il est ensuite opéré au CHUV.

2005: Lausanne – Fribourg

Une fissure apparaît au centre de la patinoire et contraint les arbitres à interrompre la rencontre après deux tiers-temps, alors que Fribourg mène 4-3. Le Lausanne HC porte une large part de responsabilité dans cet incident: sous la pression de sponsors, mécontents de la faible visibilité de leurs logos sur la glace, le club avait décidé d'en réduire l'épaisseur de 45 à 26 millimètres. Une économie qui coûte cher aux Lausannois: ils sont sanctionnés d'une défaite par forfait (0-5) et renoncent à faire recours.

2004: Suisse – Suède

Lors de l'échauffement déjà, les joueurs des deux équipes constatent que la qualité de la glace est misérable, à l'occasion du match de préparation au Mondial à Sierre. La rencontre préparatoire au Mondial en Tchéquie n'est même pas lancée pour des raisons de sécurité. Il s'avère par la suite que la couche de glace était beaucoup trop fine. Pour offrir malgré tout quelque chose aux 4500 spectateurs, très déçus, de la Grabenhalle à Sierre, les deux équipes disputent une séance de tirs au but de démonstration.

1999: Ambrì – Rapperswil

À 37 secondes de la fin, alors qu'Ambrì mène 5-4, l'arbitre Reto Bertolotti refuse le temps mort demandé par le capitaine de Rappi, Roger Sigg. Selon lui, la demande est arrivée trop tard. Furieux, les joueurs de Rapperswil tardent volontairement à reprendre leur place sur la glace. Bertolotti finit par interrompre la rencontre pour refus injustifié de jouer.

Rappi dépose alors une protestation contre le déroulement du match. Le juge unique Heinz Tännler lui donne raison: le temps mort a été refusé à tort aux Saint-Gallois et l'arbitre a commis une erreur dans l'application du règlement. Sa décision est sans appel: la rencontre doit être rejouée.

Ambrì fulmine, mais la décision de Tännler est confirmée par la chambre de recours. Les Léventins envisagent dans un premier temps de boycotter le match à rejouer, avant de finalement s'y résoudre. Trois mois après le premier affrontement, ils s'imposent 4-2 face à Rappi.

1998: Herisau/Säntis – GC

En raison d'une panne de la surfaceuse, le match de NLB disputé à Herisau doit être interrompu alors que le score est de 0-2. En cause: le conducteur de l'engin a heurté le cadre de la porte en sortant du garage. La rencontre doit donc être rejouée. Le juge unique Tännler estime en effet que le SC Herisau-Säntis ne peut être tenu pour responsable de cet incident.

1984: Sierre – Olten

Un match sans enjeu du tour de promotion-relégation entre la NLB et la NLA dégénère à la 33e minute, alors que le score est de 2-2. Estimant que son équipe est lésée par les décisions de l'arbitre Biollay, l'entraîneur d'Olten, Charlie Weise, commet une grosse erreur de jugement: il ordonne à ses joueurs de regagner les vestiaires. L'arbitre finit par interrompre définitivement la rencontre. Olten est sanctionné d'une défaite par forfait (0-5) et d'une amende. L'affaire a également des conséquences pour Weise: le président du club, Walter Hächler, le limoge, alors même qu'il venait de prolonger le contrat de l'Allemand juste avant cette rencontre.

1982: Fribourg – Davos

Dans la vénérable patinoire Saint-Augustin, le Canadien engagé en renfort par Fribourg, Jeff Bandura, passe à tabac le Davosien This Fergg dès l'échauffement. Rien d'un hasard: Bandura est animé par un désir de vengeance. Trois semaines plus tôt, à Davos, Fergg l'avait blessé à l'œil avec sa canne. Les Fribourgeois forment alors un cercle autour des deux hommes pour empêcher toute intervention extérieure.

Après l'incident, This Fergg raconte à Blick: «Il frappait comme dans une bagarre de bistrot.» Le Davosien doit être transporté à l'hôpital. Il souffre d'écorchures, de maux de tête, de contusions et de vertiges. Bandura, lui, écope d'une pénalité de match.

Les deux équipes reprennent ensuite leur échauffement séparément, l'une après l'autre. Mais l'entraîneur fribourgeois Gaston Pelletier décide de retirer Bandura de la feuille de match et de le remplacer par Jean Gagnon, tout juste remis de blessure. Une décision qui provoque la colère des Davosiens, lesquels