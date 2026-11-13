«Ça me fait chier de juste faire un point face à Zurich»

Rejoint à 16 secondes de la fin, le HC Bienne a cédé aux tirs aux buts face au leader Zurich (3-4 tab). Christian Dubé a apprécié la prestation de son équipe, même s'il s'agace de la défaite.

Matthias Davet Journaliste Sport

Y avait-il hors-jeu sur l'égalisation de Zurich, à 16 secondes de la sirène finale? Personne ne peut répondre à cette question puisque, à l'heure actuelle, la National League ne possède toujours aucune caméra sur les lignes bleues. Une situation qui a le don d'agacer Christian Dubé, entraîneur (peut-être) lésé du HC Bienne: «Ils sont capables de mettre des millions sur des joueurs, mais pas quelques dizaines de milliers de francs sur des caméras. Ils ont leurs priorités et c'est comme ça.»

Le coach des Seelandais n'a pas voulu prendre le risque de demander un challenge et a donc vu son équipe perdre deux points, puisqu'elle s'est finalement inclinée aux tirs aux buts face à l'ogre zurichois – qui a décroché sa 17e victoire en 18 sorties. Le scénario est cruel, certes, mais emmener les Lions aussi loin est déjà un exploit en soi. «Sauf qu'on joue pour gagner, réplique Christian Dubé. Ça me fait chier de juste faire un point ce soir (ndlr: jeudi).»

Un avis qu'il partage avec son gardien, Viktor Östlund. «Celui qui n'a pas cette mentalité devrait faire un autre sport, complète le dernier rempart. Si tu poses le pied sur la glace, tu dois vouloir remporter les trois points.» Ce que Bienne était donc à 16 secondes de faire face à Zurich.

«On aurait dû gagner»

Ce n'est pas un hasard si les Seelandais se sont retrouvés dans cette position. Ils ont livré l'un des meilleurs matches de leur saison et n'ont de loin rien volé. «L'équipe s'est bien battue, apprécie Christian Dubé. On les a regardés en face et on n'a pas eu peur.» Une attitude conquérante sur laquelle Bienne doit plus souvent s'appuyer.

Car les détails tournent toujours en défaveur des pensionnaires de la Tissot Arena. Juste avant la pause, ils avaient perdu face à Genève à 12 secondes de la sirène finale. Là, ils voient des points s'envoler à quatre secondes de différence. «Oui, plein de matches sont positifs mais on aurait dû gagner, appuie le technicien. Contre une équipe comme ça, on ne peut pas donner une deuxième, voire une troisième chance.» Car, malgré sa magnifique prestation, Viktor Östlund n'a pas pu tout arrêter.

«À la fin, il nous a manqué quelque chose, peut-être ce petit talent en plus que Zurich possède», souffle Christian Dubé. Pas le temps de tergiverser toutefois pour les Seelandais, qui vont enchaîner face à d'autres félins. Samedi, ils se rendront dans l'Emmental pour y défier les Tigres de Langnau.