Bienne était à 16 secondes de réaliser l’exploit face à Zurich

Bienne était à seize secondes de devenir la deuxième équipe à battre Zurich cette saison. Mais les Seelandais se sont finalement inclinés aux tirs aux buts (3-4 tab).

Matthias Davet Journaliste Sport

Après dix jours de pause, Jeff Skinner a prouvé que, même à 34 ans, il avait encore de belles jambes. Face à Zurich, le No 53 seelandais a réalisé une jolie percée dès la 2e minute de jeu, qui aurait pu être synonyme d'ouverture du score, si le puck avait décidé de glisser quelques centimètres de plus et ne pas s'arrêter juste derrière les jambières de Robin Zumbühl.

Mais cela montrait bien l'état d'esprit des Biennois ce jeudi soir, pas vraiment impressionnés par les Zurich Lions et leurs 17 victoires en 18 sorties cette saison. Si Justin Sigrist s'est essayé à deux reprises face à Viktor Östlund (3e), le club de la Tissot Arena a réalisé un très, très beau mouvement à la 9e minute de jeu. À la passe cette fois, Jeff Skinner n'a pu que voir Miro Zryd buter sur le portier adverse.

Après deux belles occasions, les Seelandais ont enfin ouvert la marque. En power-play, Fabio Hofer a repris dans un premier temps un centre de son coéquipier, avant de faire de même, en l'air, avec son propre rebond. Cette fois, Robin Zumbühl ne pouvait rien faire (14e).

Le mur Viktor Östlund

Bienne a continué sur sa lancée et aurait pu doubler la mise dans la foulée, mais Dean Kukan s'est parfaitement interposé entre la cage vide et le tir de Jonah Neuenschwander (15e). En fin de premier tiers, les Lions se sont enfin réveillés, mais Viktor Östlund était intraitable.

Tout comme durant une grande partie du deuxième tiers. En repoussant toutes les tentatives, le portier suédois à licence suisse offrait la possibilité à son équipe de prendre deux longueurs d'avance. À la suite d'une perte de puck de Malte Strömwall, Jonah Neuenschwander s'est présenté seul face à Robin Zumbühl et, cette fois, trouvait la faille (29e).

Les occasions sur la cage seelandaise se sont ensuite enchaînées. Viktor Östlund repoussait, notamment face à Rudolfs Balcers (31e) ou Willy Riedi (33e). Sauf qu'à cinq secondes de la fin de la pénalité contre Miro Zryd, il a dû s'avouer vaincu face à Malte Strömwall. La bonne nouvelle est que, malgré cette réduction du score, les Seelandais ne se sont pas écroulés et ont offert une bonne réaction en fin de seconde période.

Cruel à 16 secondes

Le troisième tiers débutait donc sur le score de 2-1 pour la troupe de Christian Dubé. Un score qui a tenu 40 secondes, le temps pour Dominic Zwerger de recevoir une offrande de Lias Andersson pour le troisième.

La victoire qui se dessinait a toutefois vu trouble à la 49e minute lorsque Yannick Weber a réduit la marque, d'un tir dans la lucarne. Forcément, avec une seule longueur de retard, Zurich a mis de plus en plus de pression sur la cage adverse.

Et les Lions de la Limmat ont fini par trouvé la faille, de manière bien chanceuse, à 16 secondes de la sirène finale. Après un rebond, Jesper Frödén a vu le puck lui arriver sur la canne et a pu lancer au fond. La Tissot Arena était abattue.

La décision aux tirs aux buts

Mais tout n'était pas fini pour les Seelandais, qui pouvaient toujours réaliser l'exploit et devenir la deuxième équipe à battre les Zurichois cette saison. En prolongation, ces derniers ont bien cru obtenir le point supplémentaire, mais la canne de Dean Kukan était trop haute.

Finalement, c'est le leader zurichois qui a été le plus habile, grâce à Jesper Frödén, bourreau de la Tissot Arena ce jeudi. Si les Biennois auraient peut-être signé avant le match pour un point face aux ZSC Lions, le scénario fait qu'ils risquent de se mordre les doigts quelque temps.