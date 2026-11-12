Les Aigles attirent un attaquant prometteur du HC Davos

Genève-Servette réussit un mouvement remarquable sur le marché des transferts: l'attaque des Aigles sera renforcée dès le début de la saison prochaine par Valentin Nussbaumer.

Fabienne Kleinhenz

Blick l'avait annoncé en exclusivité et l'information est désormais confirmée – Genève-Servette engage Valentin Nussbaumer (26 ans). «Le club est particulièrement heureux d'annoncer l'engagement de Valentin Nussbaumer pour les quatre prochaines saisons», peut-on lire dans le communiqué des Aigles. Les Grenat s'assurent ainsi jusqu'en 2031 les services d'un attaquant offensif rapide, technique et créatif, qui séduit surtout par sa vision du jeu et ses qualités de meneur.

A 26 ans, la star du HC Davos a déjà disputé 363 matches en National League, inscrivant 165 points (74 buts et 91 passes décisives). Avant de rejoindre les Grisons, Valentin Nussbaumer a notamment évolué à Bienne et en Amérique du Nord.