«On doit être humbles et être très contents de la victoire»

Ajoie aurait pu ramener trois points de Genève. Mais les Jurassiens ont laissé filer un avantage de trois buts aux Vernets. Pas de quoi énerver leur entraîneur, Ville Peltonen.

Matthias Davet Sport-Journalist

«Ajoie, ce n'est plus l'équipe de l'année dernière.» Le compliment vient de l'expérimenté défenseur de Genève-Servette, Roger Karrer, à l'issue de la rencontre entre les deux équipes ce vendredi aux Vernets. Il faut dire que les Jurassiens ont réalisé une très solide performance et auraient mérité de repartir du bout du Léman avec les trois points.

Ils ont dû s'en contenter de deux, alors qu'ils menaient pourtant 3-0 après deux tiers. «On était bien préparés pour ce match et les gars avaient faim», se réjouit leur entraîneur, Ville Peltonen. Cela s'est vu d'emblée et, après moins de dix minutes, Ajoie menait déjà de deux longueurs.

De là à qualifier la première période de parfaite? «Non, pas à ce point-là, répond le Finlandais. On a été intelligents et c'est le bon état d'esprit.» Longtemps, les Jurassiens ont maîtrisé leur sujet, mais cela n'a pas été suffisant…

Ajoie a trouvé les ressources

Car dès la 45e minute, Genève a activé la deuxième. Les Aigles ont inscrit un premier but par Jesse Puljujärvi, avant d'enchaîner, jusqu'à revenir au score en l'espace de quatre minutes. «Nous avons un peu manqué de courage, admet Ville Peltonen. Mais aujourd'hui, on s'est suffisamment battus pour réussir à exploiter notre potentiel et à remporter le match.»

Ajoie aurait pu tout perdre. En voyant le GSHC revenir de 0-3 à 3-3, on aurait pu se dire que le match était plié et que les Jurassiens allaient rentrer bredouilles. Ils ont prouvé qu'ils avaient des ressources. «On aurait pu arrêter l'hémorragie plus tôt, reconnaît le coach. Mais il restait suffisamment de temps pour faire une sorte de pause mentale. Notre état d'esprit a changé pour nous permettre de retrouver notre style de jeu habituel.» En fin de match et en prolongation, Ajoie aurait même pu mettre un quatrième but, mais Robert Mayer a été solide devant sa cage.

«Quand ton gardien fait tous les arrêts…»

Finalement, c'est aux tirs aux buts que les Vouivres sont parvenues à faire la différence. «Quand ton gardien fait tous les arrêts, tu as tendance à l'emporter», sourit le technicien à propos d'Antoine Keller, également admiratif du calme de Daniel Carr sur le premier (et unique) pénalty réussi.

Cette fois, la pièce est tombée du bon côté pour les Jurassiens, qui s'étaient inclinés de cette manière mardi face à Ambri. Au total et après deux rencontres, ils cumulent donc trois points. «On doit être humbles et être très contents de la victoire, prévient Ville Peltonen. On peut en profiter un moment ici à Genève mais, dès qu'on entrera dans le bus, il va falloir oublier la victoire et préparer le match suivant (ndlr: samedi face à Kloten).» L'occasion est belle pour ses joueurs de marquer pour la troisième fois de rang des points face à une équipe qui n'a pas encore perdu cette saison.