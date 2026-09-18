Genève revient de loin et sauve un point contre Ajoie

Alors qu’il était mené 0-3 après deux tiers, Genève-Servette est parvenu à emmener Ajoie aux tirs aux buts. Là, les Jurassiens se sont imposés et décrochent deux points.

Matthias Davet Sport-Journalist

Ce vendredi, la saison 2026/27 de National League a vécu l'un de ses premiers scénarios totalement improbables. Mené de trois longueurs après 40 minutes, Genève-Servette est parvenu à prendre un point face au HC Ajoie sur sa glace, pour la première de Sam Hallam en championnat dans sa nouvelle patinoire.

La rencontre avait débuté par une cérémonie. Après avoir félicité… Ville Peltonen et les autres Finlandais champions du monde en mai dernier, Genève-Servette a commencé son match de manière correcte. Les deux équipes se rendaient coup pour coup et les gardiens étaient à leurs affaires. Noah Rod aurait pu ouvrir le score après une belle passe de Simas Ignatavicius, mais Antoine Keller utilisait bien son bloqueur (8e).

Une magnifique combinaison

Quelques secondes plus tard, le puck se retrouvait au fond des filets de Genève. Kristian Tanus, déjà auteur de deux assists mardi pour sa première en Suisse, a prouvé qu'il avait également un bon lancer. Puissant, son tir a trompé Robert Mayer sous la mitaine (8e).

Ajoie ne voulait pas en rester là dans ce premier tiers et, deux minutes plus tard à la suite d'un surnombre contre les Aigles, il a pu doubler la mise en supériorité numérique. La combinaison Turkulainen–Nättinen–Carr vaut le détour (10e).

Antoine Keller solide

À la suite d'un puck mal contrôlé par Jan Rutta, les sifflets ont commencé à descendre des gradins des Vernets (16e). Problème? Le début de tiers médian ne présageait rien de bon. Grâce à un bon travail de Daniel Carr, Louis Robin s'est battu pour glisser la rondelle au fond de la cage adverse. 0-3 après 22 minutes – peu de monde avait imaginé un tel scénario.

Sereins, les Jurassiens ont contrôlé ce tiers. Oui, Genève poussait mais la défense des Vouivres était solide. Dans les buts, Antoine Keller était en train de dégoûter (à nouveau) son club formateur. À la deuxième pause, le score était toujours le même, et les sifflets des Vernets se sont faits plus intenses.

La révolte de Jesse Puljujärvi

Mais à la 46e minute, Jesse Puljujärvi a redonné de l'espoir à son équipe. Après un rebond accordé par le gardien adverse, le Finlandais s'est montré extrêmement patient et est parvenu à le contourner. De quoi réveiller la patinoire grenat.

Qui a explosé 74 secondes plus tard lorsque, à la suite d'un cafouillage, Roger Karrer trouvait le cadre d'une cage désertée par Antoine Keller, au sol (47e). Le fameux momentum avait changé de camp.

Et Ajoie a pris l'eau. Kyen Sopa, grimace sur son visage, a rejoint le banc des pénalités et Genève en profitait. Jesse Puljujärvi, à nouveau lui, remettait les compteurs à zéro. La victoire semblait tendre les bras à Genève alors que le score n'était encore que de 3-3.

Un sort différent de mardi

Pourtant, les Ajoulots ont résisté et auraient même pu repartir avec les trois points, si Robert Mayer n'avait pas réalisé un bel arrêt de la mitaine à la 57e minute. Finalement, la soirée allait emmener tout le monde en prolongation, puis aux tirs aux buts – les deuxièmes pour Ajoie en autant de matches cette saison.

Contrairement à mardi face à Ambri, les Jurassiens sont parvenus à s’imposer. Ils décrochent ainsi deux points, mais risquent d’avoir quelques regrets dans le car du retour. Il y avait moyen d’en prendre un de plus face aux Aigles.