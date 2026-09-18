Fribourg fête son titre de la meilleure manière face au LHC

Fribourg-Gottéron a célébré son titre national avec une victoire face au Lausanne HC (4-2). Les Lions concèdent leur deuxième défaite de rang en ce début de saison.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Avant la rencontre, Fribourg-Gottéron a mis un terme à ses célébrations en hissant la bannière de champion sous le toit de la BCF Arena. Une cérémonie remplie d'émotion avec la présence d'anciens présidents et de nombreux capitaines historiques des Dragons. Outre Julien Sprunger (évidemment), Shawn Heins a eu droit à la plus grande ovation de la part des supporters des Dragons.

Après cette cérémonie qui a duré une vingtaine de minutes, le match a tout de même pu commencer à l'heure. Joli petit exploit, soit dit en passant. La question était de savoir si les Fribourgeois allaient être perturbés ou non par les émotions de ce moment. La réponse est tombée dès la 7e minute avec un tir du revers sur le poteau signé Benoît Jecker. Visiblement, les hommes de Roger Rönnberg étaient bien dans le match.

Ce sont pourtant les Vaudois qui ont fait trembler les filets les premiers. Muets mardi contre Zoug, les hommesde Geoff Ward ont inscrit le premier but de leur saison par Ahti Oksanen à la suite d'un rebond accordé par Ludovic Waeber (10e, 0-1). La réaction des joueurs locaux a été immédiate, puisque sur un contre, Jan Dorthe a été parfaitement décalé par Christoph Bertschy. Le No 93 de la BCF Arena a pu égaliser (14e, 1-1). En fin de période, Jacob De La Rose s'est retrouvé en position idéale devant le but de Kevin Pasche, mais le Suédois n'a pas réussi à glisser le puck au bon endroit.

L'égalisation de Sansonnens

Fribourg n'aurait pas pu mieux entamer la deuxième période puisque Marcus Sörensen a inscrit le 2-1 en supériorité numérique (20e). Après ce but, l'équipe locale a laissé l'initiative aux Vaudois et Axel Simic est passé tout proche de l'égalisation à la suite d'un puck perdu par Marcus Sörensen (28e). Mais l'essai du Gruérien du LHC a touché le montant du but de Ludovic Waeber. Une double pénalité infligée à Fabian Heldner aurait pu permettre aux Dragons de prendre le large. Mais un miracle d'Inaki Baragano sur Sandro Schmid a permis à Kevin Pasche de ne pas capituler.

Après une première alerte signée Drake Caggiula (44e), Lausanne a égalisé par l'intermédiaire de Basile Sansonnens. Le but de l'arrière du LHC a été inscrit du patin. Après visionnage des images vidéos, les arbitres ont accordé la réussite qui n'avait rien d'immérité à cet instant (45e, 2-2). La rencontre a pris une autre tournure lorsque Yannick Rathgeb a tenté de refaire le portrait de Yannick Zehnder après un contact avec Ludovic Waeber. Le défenseur des Dragons a été renvoyé aux vestiaires pour bagarre, laissant son équipe à 4 contre 5 durant trois minutes. À la 52e, Drake Caggiula a trouvé la barre transversale du but des Dragons.

Fribourg-Gottéron est repassé en tête à six minutes de la sirène finale d'un tir de la ligne bleue signé Simon Seiler (3-2). Dans la cage vide, Samuel Walser a pu assurer le succès des joueurs locaux (59e, 4-2).

Battus mardi à Bienne, les hommes de Roger Rönnberg ont redressé la barre après avoir hissé la bannière en début de soirée. Les Vaudois n'ont pas pu gâcher la fête et concèdent leur deuxième défaite de rang en ce début de championnat avant d'accueillir Ambri, samedi. Fribourg se rendra pour sa part à Rapperswil.