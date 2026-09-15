Ramon Untersander: «Ça a été très dur de quitter Berne»

Cet été, Ramon Untersander a quitté le CP Berne, direction le bout du Léman. À Genève, l'arrière espère retrouver une équipe qui pourrait lui permettre de remporter un cinquième titre en National League.

Matthias Davet Sport-Journalist

«Même mes potes m'ont dit que c'était impossible de faire venir Ramon Untersander à Genève.» Marc Gautschi, directeur sportif des Aigles, rigole. Persona non grata au sein du CP Berne, le défenseur évolue pourtant bel et bien avec les Grenat cette saison. Après quatre rencontres de Champions Hockey League, l'arrière va retrouver la National League dès ce mardi, avec un déplacement au Tessin pour y affronter Lugano.

«J'ai eu de bons échanges avec Marc, se rappelle le No 65 pour expliquer son arrivée au bout du Léman. Il partage les mêmes ambitions que moi, à savoir être tout en haut à la fin de la saison. J'ai ressenti une bonne énergie autour du club.»

«Berne était devenu un foyer»

Mais pour rejoindre les Vernets, il a fallu dire au revoir à la capitale. Après onze saisons de loyaux services et alors que son contrat ne devait s'achever que l'été prochain, le capitaine a dû s'en aller. «Oui, c'était surprenant, surtout que j'avais un contrat encore valable», rappelle Ramon Untersander.

L'ancien international suisse l'avoue: quitter les Ours n'a pas été chose aisée: «Ça a été très dur… Onze ans, c'est une longue période. Berne était devenu le foyer de ma famille – nos enfants y sont nés. Ce n'était pas simple mais je ne veux pas trop regarder en arrière.» Car désormais, ce sont les couleurs du GSHC que Ramon Untersander va défendre, au moins jusqu'au terme de la saison 2027/28.

Le défi: tout recommencer à zéro

Et il s'en réjouit. Tellement qu'il est prêt à réaliser sa première interview avec Blick en français, pour montrer qu'il tient à s'adapter à la région. Finalement, celle-ci se fera dans la langue de Goethe, afin que le No 65 puisse s'exprimer au mieux. Mais ce n'est que partie remise. «En arrivant ici, je connaissais Luca (ndlr: Hischier) et Vincent (ndlr: Praplan), avec qui j'ai joué à Berne, se souvient le défenseur. Tout le monde a été très accueillant et c'est très stimulant d'avoir une chance de tout découvrir à nouveau.»

Un défi qui ne fait pas peur à Ramon Untersander. «Je dois tout recommencer à zéro et mériter la confiance du club… Je crois que c'est ce qui m'attire le plus.» L'avantage pour le Saint-Gallois est qu'il ne sera pas le seul dans cette situation. Sam Hallam a en effet débarqué à la bande cet été et il a découvert tous ses joueurs. «Bon, j'ai eu de très nombreux entraîneurs durant ma carrière, donc ce n'est pas extraordinaire pour moi, tempère le défenseur. On peut retirer quelque chose de chaque coach pour étoffer ses bagages et ses outils.» Même à 35 ans, il est toujours prêt à apprendre.

Retrouver la coupe

Tout comme ses coéquipiers, Ramon Untersander a une idée en tête: gagner le championnat. Chose qu'il a déjà faite à quatre reprises, avec Davos (1x) et Berne (3x). «Ce sont les plus belles émotions pour un joueur, explique-t-il, les étoiles dans les yeux. Les années moins réussies, on n'y repense pas autant, mais celles couronnées de succès où l'on finit par gagner restent pour toujours dans la tête et dans le cœur.» Forcément, il a envie de revivre ce genre de moments.

En signant à Genève, le défenseur devrait normalement retrouver un environnement plus stable que ce qu'il a pu connaître du côté de la Postfinance Arena ces dernières années. «Je crois que la stabilité est la base de toute entreprise, que ce soit dans le sport ou non, philosophe Ramon Untersander. La stabilité et le fait de suivre un plan de manière continue sont très, très importants.» Le message est passé.