Lausanne HC: Sami Niku quitte la Suisse pour la Suède

Le Lausanne HC a annoncé mettre un terme au contrat de son défenseur finlandais, Sami Niku. L'arrière avait débarqué sur les bords du Léman voici un an seulement.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le Lausanne HC a toujours trop de défenseurs. C'est un fait. Mais le club de la Vaudoise aréna a tout de même un problème de moins à régler. Mardi dernier, lors de la conférence de presse d'avant-saison, John Fust, le directeur sportif, rappelait qu'il restait quelques jours avant le début du championnat et que les choses pouvaient bouger rapidement. C'est précisément ce qui est arrivé puisque Sami Niku quitte l'organisation. Il met un terme à son contrat valable pour une saison encore.

Arrivé la saison passée en provenance de Kloten, le défenseur finlandais avait été relégué derrière Erik Brännström dans la hiérarchie des arrières étrangers. L'engagement du Canadien Colin Miller durant l'été a forcé Sami Niku et le LHC à trouver une porte de sortie. Et elle semble venir... du LHC. C'est en effet avec le Linköping HC que l'arrière devrait poursuivre sa carrière.

Lausanne pourrait également prêter Gaël Haas en Swiss League afin de lui permettre d'emmagasiner de l'expérience au lieu de rester bloqué au bout du banc du côté de la Vaudoise aréna. Durant la conférence de presse, tant John Fust que l'entraîneur Geoff Ward ne se sont pas montrés inquiets par cette abondance de biens dans le secteur défensif. Selon les deux hommes forts des Lions, cette concurrence devrait permettre à tout le monde de mieux gérer les efforts et de vivre une saison avec moins de blessures.

Avec les arrivées des internationaux Romain Loeffel et Michael Fora, il est vrai que l'arrière-garde du LHC (Lausanne, pas Linköping) a fière allure.