Le championnat de National League reprend ses droits ce mardi (19h45) avec une question: qui va succéder à Fribourg-Gottéron? Découvrez les pronostics de notre journaliste, Grégory Beaud.

Voici les pronostics de notre journaliste avant la reprise

Voici les pronostics de notre journaliste avant la reprise

Qui pour succéder à Fribourg?

Grégory Beaud Journaliste Blick

Cette analyse est tirée de la newsletter «Are You Hockey» qui paraît chaque jeudi matin à laquelle vous pouvez vous abonner ici.

Un confrère qui, depuis, a quitté les salles de presse des patinoires pour prendre des fonctions plus élevées au sein de son groupe de presse (je n'ai pas dit plus importantes) s'est toujours refusé au petit jeu des pronostics. Les journalistes ne sont pas là pour ça, selon lui. Chaque année, je pense à lui. Déjà parce que c'est le premier à s'être désabonné de ma newsletter (jamais compris pourquoi), mais surtout parce que je me demande toujours à quoi bon faire des pronostics.

Contrairement à lui, j'en suis arrivé à une autre conclusion. C'est un moyen de rester humble. Je ne dis pas qu'il ne l'est pas, bien au contraire. Montrer l'étendue de notre ignorance à quelques jours du début de la saison, c'est également une raison de se réjouir. Il n'y a rien de pire que de regarder un match dont on connaît la fin. Ou une série (sauf si c'est pour revoir Breaking Bad, ça d'accord). Mais cette année, je dois dire que je galère pas mal à établir un classement cohérent. Mais je me lance avec un point positif et un point négatif par club au début de cette saison.

(Pas besoin de me ressortir cet article si je suis aux fraises, je n'oublie pas ce que j'écris)

14 Ambri-Piotta

+ Les soirs de victoire à domicile, ils chantent la Montanara.

- On commence par une citation de Kaamelott? «Alors que vous, finalement, à part l'attaque, y a que la défense qui pèche.»

13 Ajoie

+ Une brigade étrangère parmi les plus solides de la ligue.

- Antoine Keller est-il un vrai No 1? Si oui, ce n'est plus un point négatif.

12 Langnau

+ L'exceptionnel duo Jonathan Dahlen/Emil Pettersson.

- Moins de talent au niveau des joueurs suisses.

11 Kloten

+ Reto Berra peut gagner des matches tout seul.

- Il manque aussi un peu de talent offensif.

10 Rapperswil

+ Kevin Labanc

- Il y a bien un moment où Rappi va rentrer dans le rang.

9 Bienne

+ Une jeunesse toujours aussi enthousiasmante et Jeff Skinner.

- La défense tiendra-t-elle la route?

8 Lugano

+ Un choix d'étrangers cohérent et des rôles bien définis.

- Les gardiens ne sont pas suffisamment bons pour jouer tout devant.

7 Berne

+ Enfin un gardien suisse dans la capitale avec Connor Hughes.

- L'impression qu'il manque de leadership.

6 Lausanne HC

+ La meilleure défense de National League.

- Une attaque qui manque (pour l'heure?) de profondeur.

5 Zoug

+ Paolo Duca, le nouveau CEO, va faire bouger les lignes.- Lino Martschini revient d'une grave blessure.

4 Fribourg-Gottéron

+ La confiance du champion et un système qui a fait ses preuves.

- Ludovic Waeber aura une grosse pression sur les épaules.

3 Davos

+ Jeunesse, talent et profondeur. Le HCD a de quoi faire peur.

- Matej Stransky est-il remplaçable?

2 Genève-Servette

+ Sam Hallam débarque avec une sacrée expérience.

- Sam Hallam va-t-il s'adapter au championnat de Suisse?

1 Zurich Lions

+ Par où commencer? Zurich est l'immense favori au titre.

- Joker.