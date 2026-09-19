Pour sa première, le GSHC de Sam Hallam a été sifflé

Pour la première de Sam Hallam en National League aux Vernets, Genève a obtenu un point contre Ajoie (3-4 tab). Évidemment, après deux matches, l'entraîneur scandinave ne panique pas.

Matthias Davet Sport-Journalist

Sans doute que Sam Hallam avait imaginé beaucoup de scénarios pour sa première en National League sur le banc des Vernets. Mais pour prédire une défaite aux tirs aux buts face à Ajoie, après être revenu de 0-3 à 3-3, il fallait y aller. «Oh, tu sais, ça fait longtemps que je suis dans les parages et j'ai vécu plein de scénarios, surtout en tout début de saison», sourit le Scandinave.

Forcément, celui-ci ne pouvait pas se satisfaire du début de rencontre de ses joueurs. À la première pause, ils étaient menés 0-2 et, deux minutes après l'entame du tiers médian, ils ont encaissé le troisième. «C'était un premier match classique à la maison: on a mal géré le puck sur le premier but, on a pris une pénalité pour surnombre sur le deuxième et, alors qu'on était prêts à revenir avec de bonnes intentions, ils ont planté le troisième.» L'analyse de Sam Hallam est limpide.

Trop en faire?

Pour son défenseur Roger Karrer, si Genève a eu autant de peine à entrer dans son match, c'est parce que les joueurs voulaient trop en faire: «On n'a pas joué assez simple – on voulait montrer aux fans qu'on était là.» Un état d'esprit qui n'a pas fonctionné.

Après le troisième, Genève s'est légèrement réveillé. Pas suffisamment pour réduire la marque, ni pour éviter les sifflets du public. Car, à la fin de la deuxième période et au début de la troisième, une légère bronca est descendue des Vernets. Comment le Suédois a-t-il vécu cela, pour sa première dans la patinoire? «Je n'y ai pas trop réfléchi, nous répond-il. Je pense qu'on s'est bien battus en deuxième période et qu'on a montré qu'on voulait revenir dans le match, même si on n’a pas vraiment réussi à mettre en place nos combinaisons. On a vu que le public était passionné et qu’il soutenait l’équipe lors du troisième tiers. Ça nous a vraiment portés et donné de l’énergie.» Pas de vague pour Sam Hallam.

«Il faut être content de ce scénario»

Surtout que Genève est revenu dans le match et est parvenu à égaliser, dans une belle ambiance aux Vernets. «J'ai apprécié la manière dont nos joueurs se sont battus pour égaliser… Maintenant, le but est que tout le monde soit prêt dès l'entame du match», prévient le technicien.

Là où le GSHC peut se mordre les serres, c'est que, après le 3-3, le momentum était en sa faveur et qu'il y avait la place pour aller chercher les trois points. Il doit finalement s'en contenter d'un seul. «Mais je ne peux pas être déçu du fait qu'on soit revenu d'un déficit de trois buts en une période, tempère Sam Hallam. Bien sûr, on en veut toujours plus, mais il faut aussi être content d'avoir été capables d'obtenir une prolongation avec ce scénario.»

La bonne nouvelle est que Genève a désormais ouvert son compteur en National League. Ce samedi, les Aigles se rendent à Zurich pour affronter le nouveau leader du championnat. Un nouveau défi pour Sam Hallam à la tête des Grenat.