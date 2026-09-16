Jeff Skinner: «J'ai foiré la célébration avec les fans»

Pour son premier match en National League, Jeff Skinner a brillé. Le néo-Biennois a inscrit deux buts et délivré une passe décisive lors de la victoire face à Fribourg (4-2). Seule sa célébration après la rencontre était ratée.

Matthias Davet Sport-Journalist

À la question de savoir si l'un des plus beaux CV de NHL s'adapte facilement pour son premier match dans le championnat suisse, la réponse est oui. Jeff Skinner l'a prouvé ce mardi, lors du duel entre Bienne et Fribourg. Le Canadien aux 1115 matches et 714 points en Amérique du Nord n'a attendu que 37 secondes pour allumer une première fois la lampe, après un bon travail derrière la cage de Lias Andersson.

Par contre, après la rencontre, ça s'est un peu gâté. Logiquement désigné homme du match (on y reviendra), le No 53 a d'abord imité le portier fribourgeois Ludovic Waeber pour aller récupérer son prix. Puis, alors que les joueurs seelandais se sont mis sur la ligne bleue pour fêter avec leur public, Jeff Skinner a été poussé en avant. Au lieu de faire aller ses bras comme le veut la coutume, le Canadien a applaudi, tout en se retournant vers ses coéquipiers. «Je ne savais pas quoi faire, rigole-t-il. J'ai clairement foiré la célébration. Mais ça reste cool et c'est à charge de revanche.» Franchement, au vu de sa prestation, le public de la Tissot Arena lui pardonnera.

Des défaites en matches de préparation

Car Jeff Skinner a brillé pour son premier match sous les couleurs seelandaises. Deux buts et un assist pour ses débuts en National League et l'impression d'être dans tous les bons coups offensifs. «Quand tu es un bon hockeyeur et que tu sais quoi faire avec le puck, tu t'adaptes rapidement», en sourit son entraîneur, Christian Dubé.

De son côté, l'attaquant biennois était satisfait de sa propre performance. «C'est cool de pouvoir contribuer à la victoire de l'équipe, se réjouit-il. Surtout que, avant mon arrivée, ils avaient gagné des matches de préparation… et plus aucun avec moi.» Grâce à son impact, le HC Bienne a remporté le premier qui comptait.

Par contre, tout n'est pas encore parfait chez les Seelandais. «Je pense que sur le power-play, on peut être meilleurs», analyse à chaud Jeff Skinner. De son côté, Christian Dubé promet que son No 53 «va prendre tranquillement ses marques. Il a encore des choses à améliorer mais, en même temps, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué et il ne connaît rien au championnat suisse.» Ça promet pour la suite, dès samedi pour la réception de Langnau.