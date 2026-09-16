Fribourg a raté sa première sortie comme champion

Gottéron aurait voulu entamer la défense de son titre d'une autre manière. Mais les Dragons se sont inclinés à la Tissot Arena de Bienne, sans montrer un visage très réjouissant.

Matthias Davet Sport-Journalist

L'égalisation en power-play, puis le but de la victoire dans la même situation. Pas besoin de chercher trop loin l'une des raisons de la défaite de Fribourg-Gottéron ce mardi en terres biennoises. Les Dragons ont été trop indisciplinés, concédant au total dix pénalités mineures pour cette reprise de la National League. «C'est l'analyse facile», admet Roger Rönnberg juste après la rencontre.

Sauf que, pour le coach suédois, le mal est peut-être plus profond. Gottéron n'a en effet pas montré l'un de ses plus beaux visages, notamment dès l'égalisation de Jeff Skinner à la mi-match. Dans la foulée, les visiteurs ont été acculés par les Seelandais et Roger Rönnberg a même dû intervenir en prenant son temps-mort. «Je n'aime pas notre façon de jouer, peste le Suédois. On leur donne trop de chances de marquer.» Un défaut qui était déjà visible lors des deux derniers matches de Champions Hockey League.

Un problème de fatigue?

L'attaquant Anthony Richard n'est pas non plus satisfait de la performance globale des Dragons. «Ça fait mal au moral parce que Bienne a certes bien joué, mais on s'est battu nous-mêmes ce soir», souffle le nouvel étranger.

Les mines basses dans les couloirs de la Tissot Arena prouvent au moins que les Fribourgeois ne prennent pas cette défaite à la légère. «C'est une équipe affamée, promet Roger Rönnberg. Le problème n'est pas l'envie, mais l'intelligence de jeu. Peut-être qu'elle en veut trop… Il faudra voir.»

Pour la défense des Fribourgeois, ils ont enchaîné leur troisième match en l'espace de cinq jours. «Ce ne sont pas des excuses mais, si ça avait été l'inverse, on aurait peut-être eu un match différent, avec moins de désavantages numériques», estime Anthony Richard. À nouveau, ces situations spéciales qui ont fait mal à Gottéron.

Deux équipes revanchardes

L'avantage, c'est que les Fribourgeois peuvent rapidement se rattraper. Vendredi, ils vont accueillir Lausanne à la BCF Arena, dans une ambiance de fête. Le club va en effet hisser la bannière de champion de Suisse. Une rencontre qui devrait à nouveau se jouer sans Henrik Borgström, absent pour cause de blessure ce mardi à Bienne. «Peut-être que ce sera trop tôt», admet Roger Rönnberg.

Ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour lui. «C'est bien pour cette équipe, qui aura une chance de prendre sa revanche.» Problème? Le LHC a perdu son premier match 0-5 face à Zoug et voudra lui aussi montrer un autre visage. À voir vendredi qui saura se faire pardonner par ses supporters après une première ratée.