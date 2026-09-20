Cristobal Huet n'a pas pu assister aux débuts réussis d'Ewan

Absent pour des raisons personnelles, Cristobal Huet n'était pas dans les gradins de la Vaudoise aréna ce samedi. L'entraîneur des gardiens du LHC a donc raté les débuts réussis de son fils, Ewan (victoire 3-1).

Matthias Davet Sport-Journalist

«Peut-être que c'était plus simple pour lui.» Geoff Ward rigole. L'entraîneur du Lausanne HC est de bonne humeur après la victoire de ses joueurs face à Ambri. Un succès acquis en partie grâce à la très bonne prestation d'Ewan Huet devant les filets vaudois. Le fils de Cristobal a détourné 22 des 23 tirs tessinois et a logiquement été élu homme du match.

Une performance que le jeune portier n'a pas réalisée sous les yeux de son paternel/entraîneur des gardiens. Pour des raisons personnelles, la légende du LHC a dû rester à la maison pour ce match. Alors, était-ce plus simple d'évoluer sans lui à la Vaudoise aréna? «Au final, je suis là pour jouer un match et ça n'a pas vraiment changé quelque chose», décrit Ewan Huet.

Déjà des débuts en 2022

En plus, «Cristo» n'était pas si loin non plus. «Il envoyait des feed-backs à un membre du staff durant les pauses, pour faire quelques ajustements», détaille son fils. À l'heure de la première pause, on peut toutefois se demander ce que le vainqueur de la Coupe Stanley a trouvé à redire. À ce moment-là, Ambri avait réussi la bagatelle de… zéro tir cadré.

«Aucune manière idéale n'existe pour rentrer dans un match, ajoute Ewan Huet. Toute l'équipe a bien commencé la rencontre et c'était un bon signe pour moi. C'est ça le plus important.» S'il n'a quasi pas eu de travail durant la première période, le Franco-Suisse a ensuite dû s'employer lors du reste de la partie et est parvenu à dégoûter les attaquants d'Ambri.

«C'était une rencontre exceptionnelle, sourit le héros du soir. Ça fait du bien d'être de retour à la maison, et c'est encore plus incroyable après ce succès.» Les «vrais» débuts d'Ewan Huet sous le maillot lausannois ont donc été réussis. Pourquoi les guillemets? Car en janvier 2022, le portier avait déjà disputé les dix dernières minutes d'une défaite à Zoug (0-6). «Oui, c'était un super souvenir et j'avais trouvé trop sympa que Geoff Ward me fasse jouer, se souvient-il. Mais commencer un match, c'est très différent que de rentrer en cours.»

«Petit, je regardais la ferveur des fans»

Surtout que, ce samedi dans la capitale olympique, l'issue n'était pas du tout la même. «Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu autant hâte de jouer un match de hockey, sourit Ewan Huet. Pouvoir enfiler le maillot du LHC, c'est un honneur.» Encore plus quand, au-dessus de sa tête, le numéro de son père est retiré.

Comme il y a une dizaine d'années, le kop du Lausanne HC a donc pu chanter le nom «Huet» à la fin d'un match. Tout sourire, le jeune portier de 21 ans s'est volontiers prêté au jeu des salutations avec le mur. «C'est dur de mettre des mots là-dessus… J'ai grandi en tant que fan du LHC et, petit, je regardais la ferveur des fans. Être ici à mon tour, c'est exceptionnel.» La route est encore longue, mais Ewan Huet a déjà marqué de nombreux points auprès des fans du LHC ce samedi.