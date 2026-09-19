Solide, Lausanne récolte ses premiers points de la saison

Lausanne a profité de la réception d'Ambri-Piotta pour décrocher sa première victoire cette saison (4-1). Les Lions ont fait la différence dans le tiers initial.

Matthias Davet Sport-Journalist

Ce n'est pas après trois matches que l'on peut juger si un club est en crise. Mais, après deux défaites initiales, Lausanne avait tout intérêt à engranger des points ce samedi, pour la réception d'Ambri, sous peine de s'attirer une première gronde populaire.

D'emblée, les Lions se sont montrés dangereux devant leur public. En contre et après un bon travail de Drake Caggiula, Austin Czarnik s'est retrouvé seul face au portier léventin. Mais il ratait le cadre. La suite du premier tiers a été plus équilibrée, même si Ambri ne parvenait pas à créer grand-chose offensivement. Dans ce premier tiers, les visiteurs ne sont pas parvenus à cadrer un seul tir sur la cage d'Ewan Huet.

De son côté, Erik Brännström ne manquait pas le coche pour ouvrir les feux. Le défenseur suédois pénétrait parfaitement dans la défense adverse, avant d'allumer dans la lucarne. Une ouverture du score qui faisait du bien au LHC et à son public (14e). En revanche, sans le moindre tir cadré, Ambri est tout de même parvenu à se montrer dangereux. À la 15e minute, en contre, Michael Joly trouvait la barre transversale.

Un deuxième but pour Axel Simic

Pour se rassurer, le LHC doublait la mise sur son premier power-play de la rencontre. Après une entrée dans la zone adverse, Drake Caggiula trouvait Axel Simic bien seul dans le slot. Le Gruérien ne manquait pas sa chance et pouvait inscrire son deuxième but pour les Lions (18e), le premier depuis… le 24 octobre 2017.

Avec cet avantage de deux buts, Lausanne pouvait voir venir. Dans le deuxième tiers, Ambri commençait enfin à inquiéter Ewan Huet. Mais, pour sa première titularisation en tant que portier des Vaudois, le fils de «Cristo» a été très solide. Il a tout repoussé et, à la fin de cette période, Damien Riat a pu mettre son équipe à l'abri. En power-play, le tir puissant du No 9 a terminé sa course dans la lucarne de Gilles Senn (37e).

Pas de blanchissage pour Ewan Huet

Le but de Michael Joly au début du troisième tiers, en supériorité numérique également, a surtout empêché Ewan Huet de fêter un premier blanchissage dans l'élite. Il faut dire que, à la suite de la passe très intelligente de Nathan Schnarr, le jeune gardien était hors de position et n'a rien pu faire (46e).

Cela n'a rien changé à l'issue de la rencontre puisque, dans la cage vide, Erik Brännström a mis fin aux débats (57e). Pour la première fois cette saison, le Lausanne HC termine une rencontre avec des points. Trois, pour être précis. Une victoire qui pourrait lancer la saison des Lions, qui quittent la dernière place au classement. Mardi, ils se rendront sur la glace de Langnau pour tenter de continuer sur leur bonne lancée.