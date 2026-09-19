Genève se fait éteindre à Zurich

Les Aigles ont concédé leur troisième défaite en ce début de championnat. Genève n'a pas trouvé de solution face à une équipe de Zurich particulièrement bien organisée (3-0).

Grégory Beaud Journaliste Blick

Battu coup sur coup par Lugano et Ajoie, Genève-Servette avait à cœur de lancer sa saison lors de ce déplacement compliqué sur les bords du lac de Zurich. Et ce sont les Aigles qui auraient pu ouvrir la marque après une poignée de minutes de jeu seulement. Mika Henauer s'est retrouvé en bonne position à quelques mètres du but, mais son essai n'a pas été cadré.

Après un début de match encourageant, le GSHC aurait pu envisager de virer en tête autour du quart d'heure de jeu. En supériorité numérique, les Aigles ont toutefois été piégés en contre. Derek Grant s'est présenté seul face à Stéphane Charlin, mais le Canadien a été freiné par Simon Le Coultre. Le pénalty accordé à juste titre a été proprement transformé par Malte Strömwall (15e, 1-0).

Dès l'entame de la seconde période, Zurich a petit à petit mis sa patte sur la rencontre. Nicolas Baechler (24e) et Derek Grant (32e) avaient le puck du break sur la palette. Le premier s'est heurté à Stéphane Charlin, tandis que le second a vu son essai terminer sa course contre le plexiglas. Et Genève, pendant ce temps? Pas grand-chose à signaler. Face à une formation zurichoise très à son affaire, les Grenat ont peiné à s'approcher de la cage défendue par Robin Zumbühl, préféré au Tchèque Simon Hrubec. En fin de période, les ZSC Lions ont à nouveau flirté avec le 2-0 par Malte Strömwall (37e). Après 40 minutes de jeu, les joueurs locaux ne menaient finalement que de la plus petite des marges malgré une domination constante (27 tirs à 15).

Lors de l'ultime période, Josh Jooris est passé proche de l'égalisation, mais Robin Zumbühl a été vif pour stopper l'essai du Canadien. Après une nouvelle période de domination zurichoise, le puck a finalement trouvé le chemin du filet des Aigles. Un immense cafouillage devant la cage de Stéphane Charlin s'est ponctué par un tir en lucarne de Christian Marti (53e, 2-0). Cette réussite a mis un terme au suspense. Simon Knak, décidément très en vue depuis le début de saison, a inscrit le 3-0 d'un tir puissant (55e).

Genève-Servette concède ainsi sa troisième défaite de rang en ce début de saison, la deuxième à l'extérieur. Avec un seul point en trois sorties, acquis face à Ajoie, les débuts de Sam Hallam sur le banc du GSHC ne sont pas à la hauteur des attentes. Mardi, Genève aura une nouvelle occasion de lancer son championnat avec la réception de Rapperswil.