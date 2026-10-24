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Fribourg - Bienne:Les Dragons s'imposent au terme d'un troisième tiers mouvementé

De retour à la BCF Arena
Christian Dubé l'assure: il a tourné la page

Pour la première fois depuis deux ans et demi, Christian Dubé était de retour en tant qu'entraîneur à la BCF Arena. Des retrouvailles qui n'ont fait ni chaud ni froid à l'entraîneur de Bienne.
Publié: il y a 4 minutes
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Christian Dubé a retrouvé les couloirs de la BCF Arena.
Photo: Claudio De Capitani/freshfocus
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Matthias DavetJournaliste Sport

Il faut remonter au 10 avril 2024. À l'époque, Fribourg-Gottéron est encore un club sans titre de champion suisse et vient de se faire éliminer par Lausanne en demi-finale des play-off au terme de l'acte V. Une petite désillusion pour les Dragons, qui avaient terminé deuxièmes de la saison régulière et qui espéraient vivre les adieux d'Andreï Bykov différemment.

Ce que personne ne savait à l'époque, c'est que cette élimination face aux Lions vaudois allait également être le dernier match de Christian Dubé à la tête des Fribourgeois. Un mois et demi plus tard, au lendemain d'une finale du Mondial perdue par la Suisse, Gottéron envoyait un communiqué pour annoncer que le Canado-Suisse ne serait plus l'entraîneur du club, et ce avec effet immédiat. Une petite bombe dans le milieu du hockey suisse.

Un deuxième retour

Saut dans le temps, deux ans et demi plus tard. Christian Dubé a retrouvé de l'embauche dans le Seeland. Lors du premier match de la saison 2026/27, le hasard du calendrier veut que son HC Bienne rencontre Fribourg à la Tissot Arena. «Je n'avais aucune nervosité à l'idée d'affronter Gottéron», nous avait-il confié après la rencontre. Pourquoi pas.

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En revanche, ce vendredi marquait une nouvelle (et sans doute dernière) étape dans la relation entre le technicien et son ex-club: le retour à la BCF Arena. Une première depuis ce printemps 2024. Enfin, pas vraiment. «J'étais revenu l'année passée avec mon fils, puisque je coachais les U16 de Davos, rappelle-t-il. Donc c'était ma deuxième fois.»

«Un match comme un autre»

Sauf que là, le contexte était différent. La patinoire était pleine à craquer, comme à l'époque où lui coachait les Dragons. Et pourtant, Christian Dubé l'assure, ce match face à Fribourg ne lui a procuré aucune émotion particulière. «C'était un match comme un autre, appuie-t-il. Oui, les fans sont toujours extraordinaires et la patinoire belle, mais j'étais concentré sur ma rencontre.»

Même après quelques relances, l'ancien attaquant ne change pas de position. «Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises mais j'ai vraiment tourné la page.» Une expression qu'il utilisera à plusieurs reprises lors de l'interview d'après-match.

«Incapables de jouer 60 minutes»

Alors, à défaut de pouvoir s'épandre sur les retrouvailles de Christian Dubé avec la BCF Arena, autant parler du match. Bienne a réalisé deux bons premiers tiers, avant de s'écrouler dans le dernier (6-3). «Comme plusieurs fois cette année, on est incapables de jouer 60 minutes», peste le technicien.

L'entraîneur du HC Bienne compte le répéter, encore et toujours à ses joueurs, en espérant que cela rentre. L'occasion d'effacer les erreurs arrive déjà ce samedi, avec la réception de Zoug (19h45).

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
14
25
36
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
14
0
24
3
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
14
16
24
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
15
-5
24
5
SC Berne
SC Berne
13
5
23
6
HC Ajoie
HC Ajoie
15
1
22
7
SCL Tigers
SCL Tigers
15
4
22
8
Lausanne HC
Lausanne HC
16
-3
21
9
EV Zoug
EV Zoug
9
14
19
10
HC Davos
HC Davos
15
-9
19
11
HC Lugano
HC Lugano
14
-3
18
12
EHC Bienne
EHC Bienne
14
-8
16
13
EHC Kloten
EHC Kloten
15
-21
15
14
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
15
-16
14
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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