Trop timides, les Lions se font encorner par les Taureaux zougois

Le LHC s'est incliné 4-1 à Zoug ce vendredi, après avoir déjà perdu à Kloten mardi. Les Lausannois sont de plus inquiets pour Curtis Lazar, parti aux vestiaires en boitant bas en fin de premier tiers.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Et surtout, bienvenue en National League! La partie entre Zoug et le LHC n'avait pas encore atteint sa première pause lorsque Vinzenz Rohrer est venu très vigoureusement checker Philipp Kurashev au milieu de la glace, comme pour bien signifier à la nouvelle superstar des Lions qu'aucun traitement de faveur ne lui serait réservé pour son retour en Suisse! Le grand renfort du LHC, surpris, s'est retrouvé le nez sur la glace zougoise et Damien Riat a volé à son secours, en bon capitaine, pour venir expliquer un peu la vie au fougueux Autrichien.

La bagarre a alors pu démarrer, pour la plus grande joie d'un public ravi, tellement il a été sevré de hockey ces derniers mois. Le peuple zougois a en effet retrouvé sa patinoire ce vendredi et a eu droit à une jolie prestation de son équipe préférée, aux points comme aux poings. Même si, pour être précis, Vinzenz Rohrer et les deux Lausannois ont plus offert une démonstration de lutte suisse, très populaire dans le coin, que de boxe anglaise.

Il n'a cependant pas été question que de marrons et de soumissions ce vendredi, mais aussi un peu de hockey sur glace, dans cette ultra-moderne patinoire du Herti qui a ma foi fort belle allure avec ses 7334 spectatrices et spectateurs. Et ce même si les plus romantiques des amateurs de hockey suisse ont de légitimes raisons de largement préférer l'Ilfis et Voyeboeuf, par exemple, à ce temple du hockey tout de noir vêtu, qui a moins de charme mais est sans doute plus fonctionnel, le vilain mot.

Vinzenz Rohrer, trop facile!

Bref, au jeu de palet et de cannes, les Taureaux zougois ont ce vendredi logiquement encorné (4-1) de pâles Lions lausannois, lesquels ont concédé l'ouverture du score après 57 secondes déjà. Vinzenz Rohrer s'est retrouvé absolument seul (comment est-ce possible?, se demandent encore les 43 supporters du LHC à avoir effectué le déplacement) devant Ewan Huet et l'a trompé d'un petit dribble subtil et de on aloi. 1-0 pour Zoug alors que le match venait à peine de commencer!

David Sklenicka offre l'égalisation au LHC

Lausanne a eu le mérite de ne pas se résigner et a égalisé à la 8e grâce à une erreur de relance manifeste de David Sklenicka, laquel a profité au très habile Antti Suomela, auteur à cette occasion de son cinquième but de la saison grâce à cette boulette de son ex-coéquipier. Makai Holdener et Philipp Kurashev ont été crédités des mentions d'assistance, la deuxième en deux matches pour le cador venu des Sharks de San José.

Une grosse blessure pour Curtis Lazar?

Le LHC a cependant subi un énorme coup dur en fin de premier tiers avec la sortie sur blessure de Curtis Lazar, lequel est resté quelques secondes allongé sur la glace avant d'être accompagné aux vestiaires. De quoi faire craindre le pire au staff des Lions...

Zoug prend l'avantage au deuxième tiers

Le deuxième tiers a vu Zoug prendre le dessus sur Lausanne, marquant deux fois en l'espace de cinquante secondes par Sven Senteler (35e, 2-1) et Rico Gredig (36e, 3-1) pour prendre un avantage définitif dans cette rencontre. Sale soirée pour le LHC, qui a même encaissé le 4-1 dans le cage vide à la 58e, un but venu de la canne de Vinzenz Rohrer, le grand monsieur de la soirée pour l'EVZ.

Le LHC subit donc sa deuxième défaite consécutive après celle encaissée au Schluefweg de Kloten mardi, mais le calendrier est ainsi fait que les hommes de Geoff Ward ont l'occasion de réagir dès ce samedi pour une affiche de gala face aux Dragons fribourgeois. La venue du champion de Suisse à Malley sera une belle opportunité pour Philipp Kurashev de briller pour son premier match à domicile depuis sa signature. La patinoire sera pleine, l'ambiance sera folle et le LHC sera déterminé à prendre des points face à un grand rival romand: belle soirée de hockey sur glace en perspective.