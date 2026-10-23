Après deux tiers fermés, Fribourg déroule face à Bienne

Bloqué à 0-0 après deux tiers, Fribourg-Gottéron a fait exploser la défense biennoise en troisième période. Les Dragons s'imposent 6-3 et consolident leur place dans le top 6.

Matthias Davet Journaliste Sport

Qu'il a mis du temps à tomber, ce premier but lors du match Fribourg - Bienne. Après 40 minutes, l'écran géant de la BCF Arena affichait toujours un pauvre 0-0, et ce n'est pas comme si le total de tirs était faramineux (17 à 15 en faveur des Dragons). Oui, Loïc Galley et Harri Säteri étaient à leur affaire, mais ce n'est pas comme si les attaquants fribourgeois ou seelandais étaient particulièrement inspirés.

Cela s'est senti dès le début de la rencontre. Les premières minutes ont été particulièrement hachées, avec notamment plusieurs hors-jeu évitables. La première action est venue des cannes des Dragons, avec un bon centre en direction de Nathan Marchon (5e). Retenu par Jérémie Bärtschi, le No 97 a terminé sa course dans la bande, puis aux vestiaires. Blessé, le Fribourgeois n'a pas fini la rencontre.

Puis, c'est Bienne qui est parvenu à s'offrir une jolie opportunité. Malheureusement pour lui, Jeff Skinner a eu de la peine à contrôler son puck et au moment de prendre son tir, l'angle était plutôt fermé (8e). Un autre soir, l'attaquant aux 1110 matches de NHL aurait peut-être ouvert la marque, mais pas ce vendredi sur le plateau de Saint-Léonard. Michael Kapla (10e) et Maximilian Streule (14e) ont également inquiété la défense biennoise, sans conséquence.

Patrik Nemeth se rattrape

Dans le deuxième tiers, les actions n'étaient pas forcément plus au rendez-vous. Il y a certes eu ce bel arrêt de la mitaine de Harri Säteri, en déplacement sur le lancer d'Anthony Richard (27e). Ou un Patrik Nemeth en excellente position à la 33e minute, mais qui a vu son tir passer à côté de la cage après avoir été dévié par un joueur devant la cage.

Finalement, il a fallu attendre le début de la troisième période pour enfin voir les filets trembler à la BCF Arena. Ce même défenseur suédois a profité d'une boulette de Harri Säteri pour délivrer la patinoire fribourgeoise. Son tir aurait clairement dû être arrêté par le portier finlandais (42e).

De quoi ouvrir un peu le jeu? Plutôt deux fois qu'une puisque, 90 secondes plus tard, le score était de 1-1. En power-play après un surnombre des Dragons, Marcus Sylvegard a pu à son tour tromper Loïc Galley. Puis, comme si les vannes étaient enfin ouvertes, Sandro Schmid a redonné l'avantage aux Dragons, également en supériorité numérique (45e). Dans la foulée et après un bon travail derrière la cage de Jamiro Reber, Anthony Richard inscrivait le 3-1 (46e).

Fribourg toujours dans le top 6

Après deux tiers fermés, Fribourg a donc fait la différence en un peu plus de quatre minutes face à Bienne. Les quatrième et cinquième buts, par Sandro Schmid et Benoit Jecker, auraient pu être anecdotiques (49e et 54e).

Sauf que les Biennois ont eu un sursaut d'orgueil en fin de match. La réussite de Jonah Neuenschwander a tout d'abord été appréciée par les scouts de NHL, présents en masse dans les gradins pour observer le jeune attaquant seelandais (55e). Puis, l'indétrônable Toni Rajala a redonné un brin d'espoir aux siens. Pour mettre fin aux débats, Benoit Jecker y est allé de son doublé.

Meilleurs jusque-là, les Dragons ont logiquement remporté les trois points dans cette rencontre. Grâce à ceux-ci, ils continuent leur chemin, tranquillement installés dans le top 6. Après deux victoires face à Rapperswil, Bienne marque de son côté un coup d'arrêt. Les hommes de Christian Dubé auront l'occasion de se relancer ce samedi, avec la réception de Zoug. Quant aux Fribourgeois, ils se rendront à Lausanne pour un nouveau derby romand.