Jeff Skinner débarque à Bienne avec 1115 matches de NHL au compteur. Pour convaincre le Canadien, le club seelandais a pu compter sur l’aide inattendue de Chris DiDomenico.

Petar Djordjevic

Chris DiDomenico ne joue certes plus en Suisse. Mais le Canadien n’est pas parti en Suède, à Björklöven, sans laisser son empreinte sur la prochaine saison de National League. Bienne lui doit notamment en partie le joli coup réalisé avec l’engagement du vétéran de NHL Jeff Skinner.

La nouvelle attraction biennoise affiche un impressionnant bilan de 1115 matches de NHL et 714 points. Skinner, 34 ans, avait été drafté en 2010 au premier tour, en septième position, par les Carolina Hurricanes, soit deux rangs derrière Nino Niederreiter. Depuis, l’attaquant a disputé 16 saisons avec différentes équipes de NHL et remporté, en 2011, le trophée Calder, qui récompense le meilleur rookie de la ligue.

Écarté à San Jose

Si Skinner poursuit désormais sa carrière dans la deuxième plus grande ville du canton de Berne, c’est justement en partie grâce à DiDomenico, un joueur qui n’a jamais laissé indifférent du côté de Bienne. Mais reprenons l'histoire dans l’ordre.

La saison dernière, Skinner évoluait aux côtés de Philipp Kurashev chez les San Jose Sharks, où il avait manqué le début de l’exercice en raison d’une blessure. Après 32 rencontres et 13 points, le Canadien a été écarté de l’effectif en février. Deux ans plus tôt, il avait déjà connu pareille mésaventure à Buffalo. Les Sabres avaient alors résilié son contrat de manière anticipée et lui versent depuis, sous forme de paiements annuels jusqu’en 2030, deux tiers des 22 millions de dollars de salaire qui lui restaient à percevoir, alors même qu’il ne joue plus pour eux.

Les premières sollicitations venues de Suisse étaient déjà arrivées en janvier. «Mais j’étais encore concentré sur l’idée de rester en Amérique du Nord et de trouver quelque chose d’ici à la date limite des transferts», explique Skinner. Mais le marché des transferts de NHL a fermé le 6 mars, sans qu’une solution adéquate ne se présente en Amérique du Nord. Le Canadien est donc resté sous contrat avec les San Jose Sharks.

«Mon objectif, c’est de jouer»

Cet été encore, un scénario similaire menaçait de se reproduire. Skinner souhaitait dans un premier temps rester en NHL. «Plus le temps passait, plus cela devenait clair: soit je pouvais encore attendre et voir ce qui allait se passer, avec le risque que rien ne se passe, soit je pouvais saisir l’occasion de jouer et prendre du plaisir. Au bout du compte, c’est mon objectif: jouer.»

Au fil de son entretien avec Blick, une chose apparaît clairement: Skinner souhaite avant tout jouer au hockey, plutôt que de se préoccuper de ce qui se passe en dehors de la glace. À plusieurs reprises, le Canadien évoque des agents et surtout des amis qui l’ont aidé à prendre la décision de rejoindre Bienne. Et c’est ici que DiDomenico entre en jeu.

Comment «DiDo» a convaincu Skinner

Par l’intermédiaire d’un ami commun, «DiDo» a contribué à convaincre Skinner. Cet ami commun n’est autre que Domenic Alberga. Comme DiDomenico, Alberga est un hockeyeur professionnel possédant les passeports canadien et italien. «DiDo» lui avait vanté son expérience sous les ordres de l’actuel entraîneur de Bienne Christian Dubé.

«Le monde du hockey fonctionne parfois ainsi», remarque le nouvel attaquant biennois. Et qu’a dit Alberga à Skinner? «Il m’a contacté et m’a dit que c’était vraiment un très bon entraîneur et que tous les deux (ndlr: Dubé et DiDomenico) entretenaient une bonne relation. Bien sûr, il ne s’agit ''que'' d’un joueur. Mais c’est quelqu’un qui a évolué ici pendant un bon moment en tant qu’étranger et qui a vécu de bonnes expériences», explique le Canadien.

Un ancien joueur du CP Berne également impliqué

Finalement, Skinner souligne que plusieurs autres facteurs l’ont poussé à poursuivre sa carrière au HC Bienne. Cody Goloubef, ami proche de Skinner et ancien défenseur du CP Berne, l’a notamment convaincu en lui faisant part de son expérience en Suisse.

La décision du Canadien Andrew Agozzino de résilier, pour des raisons personnelles, le contrat qu’il avait signé avec les Seelandais a également joué un rôle déterminant. Une place s’est ainsi libérée à Bienne pour Skinner, alors qu’il n’en restait plus dans d’autres clubs de National League, qui avaient déjà bouclé la planification de leur effectif.