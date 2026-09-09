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Cold Facts
Nos habituels pronostics avant la saison 2026/27

Pour ce 2e épisode de la saison 9 de Cold Facts, nous vous proposons nos pronostics d'avant-saison. Voyons-nous Ajoie quitter la dernière place?
Publié: 17:42 heures
Contenu tiers
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Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 2e épisode de la 9e saison, place à nos pronostics pour la saison à venir.

Sommaire:

- De 14 à 11: le derby de la cave (dès 1:16)
- Les paris avec JOUEZSPORT (24:53)
- De 10 à 7: un ventre pas mou du tout (27:52)
- De 6 à 5: les portes du top 6 (48:45)
- De 4 à 1: Lions, Aigles et Bouquetins (1:07:29)



N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
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