Nos habituels pronostics avant la saison 2026/27

Pour ce 2e épisode de la saison 9 de Cold Facts, nous vous proposons nos pronostics d'avant-saison. Voyons-nous Ajoie quitter la dernière place?

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Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 2e épisode de la 9e saison, place à nos pronostics pour la saison à venir.

Sommaire:

- De 14 à 11: le derby de la cave (dès 1:16)

- Les paris avec JOUEZSPORT (24:53)

- De 10 à 7: un ventre pas mou du tout (27:52)

- De 6 à 5: les portes du top 6 (48:45)

- De 4 à 1: Lions, Aigles et Bouquetins (1:07:29)









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