Face à Lausanne, Gottéron va hisser sa bannière de champion

Ce vendredi, Fribourg-Gottéron va fêter son titre acquis en avril dernier. Les Dragons vont hisser leur bannière de champion à la BCF Arena, avant le derby face à Lausanne.

Matthias Davet Sport-Journalist

Les choix de Willy Vögtlin, le maître du calendrier de la National League, ont offert deux belles histoires à Fribourg-Gottéron pour commencer la saison. Mardi, pour la reprise du championnat, les Dragons se rendaient du côté de Bienne pour y défier leur ancien entraîneur, Christian Dubé. Des retrouvailles qui se sont soldées par une défaite en fin de match pour les visiteurs.

Ce vendredi, les Fribourgeois vont avoir droit à un nouveau derby romand. Pour leur premier match à la BCF Arena, ils accueillent le Lausanne HC. Le club a décidé de marquer le coup en hissant la bannière de son titre de champion suisse, acquis en avril dernier face au HC Davos. Un choix de rencontre qui fera forcément plaisir aux fans, face à un rival qui a perdu les deux finales précédentes.

«On doit accepter cette cérémonie»

Une soirée qui sera surtout placée sous le signe de l'émotion. Enfin (comme le titre du livre qui retrace cette histoire), 46 ans après sa promotion, Gottéron va accrocher une bannière qui n'est pas celle d'un numéro retiré.

Sauf que, après la cérémonie, il va encore falloir jouer un match. Et, dans un monde idéal, ne pas le perdre, au risque de mal débuter sa saison de National League. Roger Rönnberg va devoir trouver les bons mots pour mobiliser ses troupes, afin qu'elles restent concentrées et qu'elles ne se laissent pas submerger par les émotions.

Ça tombe bien, l'entraîneur des Dragons en connaît un rayon concernant les levers de bannière. Du côté de Frölunda, le Suédois a remporté quatre Champions Hockey League et deux championnats. «Pas mal», comme il aime tant le dire en français. «On doit accepter cette cérémonie et les bonnes émotions qu'elle va nous procurer», entame-t-il.

Une soirée pour les fans

Mais attention à ne pas trop en faire. «On ne pourra pas utiliser cette excuse après coup», prévient Roger Rönnberg. Les journalistes présents en zone mixte après la rencontre face à Lausanne n'hésiteront pas à le lui rappeler en cas de défaite.

Par contre, «RR» se réjouit d'avance pour les fans. «Ils le méritent. Tous ceux qui seront présents vont se souvenir pour toujours de cette soirée.» Presque autant que celle du 30 avril dernier, lorsque Lucas Wallmark a inscrit le but du titre dans les Grisons.