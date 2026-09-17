Le Lausanne HC engage un autre joueur en attaque

Le Lausanne HC a offert un contrat d'un mois à une vieille connaissance. Les Lions ont en effet enrôlé - temporairement du moins - Floran Douay qui évoluait déjà à la Vaudoise aréna la saison dernière.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Journée agitée du côté des bureaux du Lausanne HC, deux jours après la déculottée reçue face à Zoug (0-5). Après avoir engagé le Canadien Curtis Lazar, John Fust a en effet mis sous contrat un autre joueur à vocation offensive. Le directeur sportif des Lions a enrôlé Floran Douay pour une durée d'un mois. «À l'issue de cette période, le club et le joueur auront la possibilité de prolonger leur collaboration», explique le LHC dans son communiqué. Le Français à licence suisse évoluait déjà la saison dernière du côté de la Vaudoise aréna, mais n'avait pas vu son bail être prolongé par les dirigeants vaudois.

Après quelques semaines d'incertitude et une pige du côté de Prilly pour se maintenir en forme (avec un certain Guillaume Maillard), l'attaquant international voit donc son aventure en National League se poursuivre. Il y a une certaine logique dans cette signature, tant le secteur offensif du LHC paraît limité en ce début de saison. Mardi contre Zoug, les deux dernières lignes manquaient cruellement de qualité pour pouvoir régater en National League.

S'il n'est pas forcément le joueur le plus productif offensivement (6 points la saison dernière), Floran Douay a le mérite d'amener un solide gabarit et une riche expérience au plus haut niveau. Entre Genève, Ambri et Lausanne, il a déjà disputé 517 matches de National League. Lors des derniers Jeux olympiques, il avait même marqué un but lors du match entre la France et le Canada.