«Il faut que je trouve un mur pour accrocher cette photo»

Grégory Beaud Journaliste Blick

En zone mixte, Floran Douay avait encore des étoiles dans les yeux. Oui, son équipe venait de perdre 10-2 contre le Canada. Mais ce n'est pas le plus important. «À la fin du match, j'ai glissé un petit mot à Sidney Crosby pour dire à quel point c'était un honneur pour un joueur comme moi de me retrouver sur la glace avec lui», nous a-t-il confié.

Le joueur du Lausanne HC a vécu une sorte de rêve éveillé face à la ribambelle de stars de NHL dans cette équipe canadienne. «Peut-être que pour un gars comme Crosby, jouer la France un dimanche après-midi, ce n'est pas le match qui le fait rêver. Pour nous, c'est exceptionnel. Nous y pensons depuis que les groupes ont été annoncés. Pour nous, c'est le match de notre vie.» Et la réponse de «Sid»? «Il a été très humble, poursuit l'attaquant tricolore. Mais cela ne m'étonne pas. Mon meilleur ami l'a croisé en ville et a pu discuter avec lui. Il est très simple.»

«Je n'en reviens pas encore»

En ce dimanche, Floran Douay et Sidney Crosby ont partagé autre chose qu'une poignée de mains chaleureuse en fin de match. Les deux hommes ont marqué durant cette rencontre. Si la star des Pittsburgh Penguins a peut-être déjà oublié cette réussite, le Lausannois de l'équipe de France, lui, va y penser encore un bon bout de temps. «Je n'en reviens pas encore, rigole-t-il. Ce n'est pas simple de se réjouir quand tu perds 10-2... Mais marquer aux Jeux olympiques, ce n'est déjà pas anodin. Mais contre ce Canada-là, c'est exceptionnel.»

En zone mixte, on lui montre la photo au-dessus de cet article. Sait-il déjà où il va l'accrocher? La phrase le fait sourire. «Il va falloir trouver un bel endroit», rigole-t-il. Puis il regarde plus attentivement. «Elle est vraiment belle! Mais c'est comme ce match. Dans un premier temps, tu n'y crois pas trop parce que tu es concentré. C'est maintenant que les émotions commencent doucement à devenir concrètes.»

Au moment de quitter la glace, l'adversaire n'était pas connu. Cela aurait très bien pu être la Suisse. Mais finalement, la France va affronter l'Allemagne à 12h10, mardi. «Les petites erreurs d'inattention qui nous ont coûté très cher contre le Canada devront absolument être gommées, poursuit-il. Là, on n'a plus le droit de louper. C'est un match à élimination directe.»