Un joueur de NHL débarque au Lausanne HC

Le Lausanne HC s'est assuré les services de Curtis Lazar, 31 ans, qui débarque en provenance d'Edmonton. Ancien international canadien junior, l'attaquant a signé jusqu'en fin de saison.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le Lausanne HC a réagi à son cruel manque de profondeur offensive en engageant un attaquant étranger. Les Lions ont enrôlé Curtis Lazar jusqu'au terme de la saison. Il est le septième étranger sous contrat du côté de la Vaudoise aréna. Le LHC avait en effet décidé de se séparer du défenseur Sami Niku en début de semaine pour faire de la place à un renfort à vocation offensive.

Curtis Lazar a disputé 652 matches de NHL et inscrit un total de 134 points. Il a furtivement évolué sous les ordres de Geoff Ward à Calgary (1 match) lorsque l'actuel coach des Lions était entraîneur associé.

Drafté en 2013 par les Ottawa Senators (1er tour, 17e position), Curtis Lazar a ensuite pas mal bourlingué entre Calgary, Ottawa, Buffalo, Edmonton, Boston, Vancouver ou encore New Jersey. Il s'agit de sa première expérience hors d'Amérique du Nord. Lorsqu'il était encore junior, Curtis Lazar a participé à deux championnats du monde junior et y a remporté une médaille d'or.